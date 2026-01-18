Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Pese a la victoria de Alianza Lima, el jugador que los hinchas liquidaron: “Le sigue pesando la camiseta”

Alianza Lima ganó, pero hay un jugador que el hincha no soportó ante Colo Colo. Por lo que en las redes no lo perdonaron.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Jugadores de Alianza Lima celebrando.
© @SerieRdeLPJugadores de Alianza Lima celebrando.

Alianza Lima sonrió con un gran triunfo frente a Colo Colo. El conjunto ‘Blanquiazul’ se acordó de ganar e hicieron un gran partido ante el ‘Cacique’ en Uruguay. Pero, no todo fue felicidad para sus jugadores, sobre todo uno en particular que terminó siendo el más criticado. Las redes sociales no perdonan y en este caso el hincha no dudó en atacar a un futbolista que no rindió como se esperaba.

Publicidad

Pues Gaspar Gentile viene teniendo malos rendimientos a la hora de jugar. Esto es algo que los hinchas han notado que pasa muy seguido cada que está en la cancha. Por esa razón ya lo ven como un jugador que va a tener que esforzarse el doble si es que quiere poder mantenerse en competencia por un puesto.

En las redes sociales varios hinchas criticaron su forma de perder el balón, algo que debe de mejorar para poder aportar al equipo. Así como también la falta de peso ofensivo que muestra cada que juega. Recordemos que lo ficharon después de mostrar un gran nivel en Cienciano, pero no ha podido reflejar ese fútbol en el cuadro ‘Blanquiazul’.

Hinchas de Alianza Lima molestos (Foto: X).

Hinchas de Alianza Lima molestos (Foto: X).

Publicidad

Dura competencia para Gaspar Gentile

Ahora, Gaspar Gentile no la tiene nada fácil para poder ser un jugador con muchos minutos en Alianza Lima. Lo que ha mostrado hasta la fecha en la pretemporada ha sido bajo y por eso tendrá que esforzarse para que Pablo Guede le pueda dar oportunidades. Más teniendo en cuenta que en el torneo local no habrán tantos cambios como en los amistosos.

Alan Cantero y Eryc Castillo por lo pronto están apuntando a ser los titulares en el cuadro ‘Blanquiazul’. Ambos están teniendo un rendimiento sobresaliente que le permite ser desequilibrantes, así que en este caso no va a ser nada sencillo que les terminen quitando sus lugares.

En pleno partido de Alianza Lima, llegó inesperado refuerzo extranjero para Universitario

ver también

En pleno partido de Alianza Lima, llegó inesperado refuerzo extranjero para Universitario

Con la vuelta de Kevin Quevedo y con Federico Girotti de extremo, el puesto de atacantes por la banda es una posición nada sencilla en el cuadro de La Victoria. Se ha hecho una dura competencia en donde se espera que cada uno demuestre por que debe de ser titular. Así que habrá que ver quien termina destacando más que los demás.

Publicidad

Datos Claves

  • Alianza Lima logró un triunfo frente a Colo Colo en un amistoso en Uruguay.
  • Gaspar Gentile fue criticado por los hinchas debido a su bajo rendimiento en cancha.
  • Alan Cantero y Eryc Castillo se perfilan como los titulares del técnico Pablo Guede.
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Gaspar Gentile, jugador de Alianza Lima, pide su oportunidad en la Selección Peruana
Alianza Lima

Gaspar Gentile, jugador de Alianza Lima, pide su oportunidad en la Selección Peruana

Gorosito mete 4 cambios: la alineación de Alianza Lima para enfrentar a Los Chankas
Liga 1

Gorosito mete 4 cambios: la alineación de Alianza Lima para enfrentar a Los Chankas

Pese al triunfo ante Huancayo, hinchas de Alianza Lima criticaron a un jugador: “Le queda gigante la camiseta”
Liga 1

Pese al triunfo ante Huancayo, hinchas de Alianza Lima criticaron a un jugador: “Le queda gigante la camiseta”

Peligra Felipe Chávez y festeja Luis Díaz: Bayern Múnich fija su atención en un ex Boca
Futbol Internacional

Peligra Felipe Chávez y festeja Luis Díaz: Bayern Múnich fija su atención en un ex Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo