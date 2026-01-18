Pese a la victoria de Alianza Lima, el jugador que los hinchas liquidaron: “Le sigue pesando la camiseta”

Alianza Lima sonrió con un gran triunfo frente a Colo Colo. El conjunto ‘Blanquiazul’ se acordó de ganar e hicieron un gran partido ante el ‘Cacique’ en Uruguay. Pero, no todo fue felicidad para sus jugadores, sobre todo uno en particular que terminó siendo el más criticado. Las redes sociales no perdonan y en este caso el hincha no dudó en atacar a un futbolista que no rindió como se esperaba.

Publicidad

Publicidad

Pues Gaspar Gentile viene teniendo malos rendimientos a la hora de jugar. Esto es algo que los hinchas han notado que pasa muy seguido cada que está en la cancha. Por esa razón ya lo ven como un jugador que va a tener que esforzarse el doble si es que quiere poder mantenerse en competencia por un puesto.

En las redes sociales varios hinchas criticaron su forma de perder el balón, algo que debe de mejorar para poder aportar al equipo. Así como también la falta de peso ofensivo que muestra cada que juega. Recordemos que lo ficharon después de mostrar un gran nivel en Cienciano, pero no ha podido reflejar ese fútbol en el cuadro ‘Blanquiazul’.

Hinchas de Alianza Lima molestos (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

Dura competencia para Gaspar Gentile

Ahora, Gaspar Gentile no la tiene nada fácil para poder ser un jugador con muchos minutos en Alianza Lima. Lo que ha mostrado hasta la fecha en la pretemporada ha sido bajo y por eso tendrá que esforzarse para que Pablo Guede le pueda dar oportunidades. Más teniendo en cuenta que en el torneo local no habrán tantos cambios como en los amistosos.

Alan Cantero y Eryc Castillo por lo pronto están apuntando a ser los titulares en el cuadro ‘Blanquiazul’. Ambos están teniendo un rendimiento sobresaliente que le permite ser desequilibrantes, así que en este caso no va a ser nada sencillo que les terminen quitando sus lugares.

ver también En pleno partido de Alianza Lima, llegó inesperado refuerzo extranjero para Universitario

Con la vuelta de Kevin Quevedo y con Federico Girotti de extremo, el puesto de atacantes por la banda es una posición nada sencilla en el cuadro de La Victoria. Se ha hecho una dura competencia en donde se espera que cada uno demuestre por que debe de ser titular. Así que habrá que ver quien termina destacando más que los demás.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves