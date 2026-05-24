Tras el título de Alianza Lima, Franco Navarro reveló las situaciones de Pablo Guede y Guillermo Viscarra

Franco Navarro, Director Deportivo de Alianza Lima, brindó novedades sobre las estadías de Pablo Guede y Guillermo Viscarra. Terminó con los rumores y mandó un mensaje.

Luego de la obtención del título del Torneo Apertura 2026, ahora el futuro cercano de Alianza Lima genera un enorme interés sobre lo que pueda suceder con la plantilla de jugadores. Es más, también se habla de la continuidad del entrenador Pablo Guede y en base a dichos rumores es que Franco Navarro, Director Deportivo del club, dio detalles sobre estos panoramas mencionados.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Luego de las celebraciones en el campo del Estadio Alejandro Villanueva y con un ánimo mucho más tranquilo por lo conseguido en la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026, Franco Navarro destacó la enorme responsabilidad de Pablo Guede en el más reciente título de Alianza Lima y a la vez aseguró que no han recibido ninguna propuesta concreta por los servicios de Guillermo Viscarra.

“Gracias a Dios por haberme dado la fortaleza y la sabiduría para sobrellevar y pasar los momentos complicados y difíciles que nos tocó vivir. El responsable directo es Pablo Guede con su cuerpo técnico. Con esa sabiduría, con esa experiencia, con su capacidad para manejar este grupo e involucrarlo en el objetivo que teníamos en común como institución, realmente es espectacular”; declaró Franco Navarro en conversación con L1 MAX.

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En cuanto a los rumores que se vienen dando respecto a una posible salida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima debido a la constante falta de minutos como titular en este año 2206, el directivo negó rotundamente dicho escenario y firmó la siguiente premisa: “Vizcarra tiene contrato hasta fin de año. No ha llegado ninguna oferta por él. Es un superprofesional y estamos felices con él“.

¿Alianza Lima sumará refuerzos pensando en el Torneo Clausura 2026?

Ahora que Alianza Lima es ganador del Torneo Apertura 2026 y por ende representa ser uno de los firmes candidatos al título nacional, el hincha blanquiazul se pregunta sobre la posibilidad de sumar refuerzos pensando en el semestre final de la temporada. Fue Franco Navarro Jr. quien reveló algunos detalles sobre esta situación y expresó la idea de realizar evaluaciones.

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“Siempre que hay mercado existe la posibilidad de reforzarnos. Lo tomaremos con calma. Va a ser un mercado atípico, muy largo por el tema del Mundial, pero estamos bien y la gente tiene que seguir confiando”. De esta manera, el equipo liderado técnicamente por Pablo Guede podría ser mucho más competitivo pensando en no disputar ninguna final al término de la campaña y simplemente acceder al título nacional de adueñarse del próximo Torneo Clausura 2026.

DATOS CLAVES

Franco Navarro , Director Deportivo de Alianza Lima , resaltó el trabajo del técnico Pablo Guede y de su comando técnico, señalándolos como los responsables directos del reciente título del Torneo Apertura 2026 .

, Director Deportivo de , resaltó el trabajo del técnico y de su comando técnico, señalándolos como los responsables directos del reciente título del . El directivo desmintió los rumores sobre una eventual salida del guardameta Guillermo Viscarra , confirmando que el boliviano tiene contrato vigente hasta fin de año, es un excelente profesional y no han recibido ninguna oferta por él.

, confirmando que el boliviano tiene contrato vigente hasta fin de año, es un excelente profesional y no han recibido ninguna oferta por él. Pensando en la segunda mitad de la temporada y en el Torneo Clausura 2026, Navarro dejó la puerta abierta para la llegada de nuevos refuerzos, indicando que el club evaluará sus opciones con calma durante un mercado de pases que será inusualmente largo debido a la para por el Mundial.