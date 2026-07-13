Alianza Lima sufrió una nueva baja de consideración para el comienzo del Torneo Clausura 2026

Alianza Lima vuelve a tener noticias negativas, antes de empezar el Torneo Clausura 2026. Sufrió una nueva lesión, que trastocará los planes.

Alianza Lima sufrió un duro golpe en la antesala de su debut en el campeonato peruano. El cuadro blanquiazul no podrá contar con una de sus piezas defensivas debido a una lesión de gravedad, según la información de José Varela.

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El lateral izquierdo Cristian Carbajal sufrió un desgarro en el posterior del muslo derecho. Esta situación lo dejará fuera de las canchas, como mínimo, durante las dos primeras fechas del Torneo Clausura 2026.

Cristian Carbajal llegó el año pasado en el mes de Diciembre. (Foto: X).

El rompecabezas de Pablo Guede en la defensa

La baja de Carbajal complica seriamente los planes del director técnico, quien ya arrastra un complejo panorama en el departamento médico. El estratega argentino deberá reestructurar su esquema ante la acumulación de futbolistas lesionados en puestos clave.

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A este problema físico se suman las ausencias confirmadas del defensor central Renzo Garcés, operado recientemente de un dedo del pie. Y del mediocampista Alessandro Burlamaqui, quien se recupera de un desgarro en el psoas.

Las variantes obligadas para el debut

Alianza Lima tendrá que apelar a la profundidad de su plantel para buscar un arranque perfecto en el certamen local. Las miradas están puestas en los jugadores de recambio que asumirán el protagonismo en estas primeras jornadas.

Jugador Lesión Tiempo estimado de baja Cristian Carbajal Desgarro en el muslo derecho 2 fechas (Mínimo) Renzo Garcés Operación en el dedo del pie 3 semanas Alessandro Burlamaqui Desgarro en el psoas 1 semana

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Los partidos que se perderá Cristian Carbajal

Debido al tiempo estimado de recuperación por su desgarro muscular, el lateral izquierdo se perderá los siguientes compromisos oficiales con la camiseta blanquiazul:

Fecha 1: Alianza Lima vs. Sport Huancayo (Local) – Programado para el domingo 19 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva.

– Programado para el domingo 19 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva. Fecha 2: Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima (Visita) – Programado para el domingo 26 de julio en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

Dependiendo de su evolución médica, el comando técnico evaluará si el futbolista podrá estar en óptimas condiciones para la tercera jornada del campeonato.

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