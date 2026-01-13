La curiosa estrategia de Pablo Guede en Alianza Lima para salir campeón el 2026

El cuadro de Alianza Lima se encuentra en una gran deuda con su hinchada en los últimos años. Es por ello, que Pablo Guede tiene una responsabilidad bastante importante para esta temporada 2026. El DT argentino va a tener que luchar por salir campeón, una tarea nada fácil. Pero para ello está trabajando una estrategia que podría ser clave de cara al inicio del campeonato nacional.

Si algo le ha faltado al cuadro ‘blanquiazul’ en los últimos años es tener un grupo fuerte. La interna es un tema vital para cualquier plantel, por eso se ve que el DT argentino entendió que esto es algo que se debe de reforzar en el cuadro de La Victoria. Así que ha comenzado a hacer estos trabajos en esta pretemporada para fortalecer los lazos entre jugadores.

Así que se ha podido ver un video del mismo club, en el que se hacen diferentes tipos de competencias entre jugadores. Esto con el afán de poder tener un grupo más unido, para que dentro del campo puedan ser uno solo. Lo cual va a traer varios beneficios en cuento a resultados, ya que van a tener todos la misma meta en busca del título que es lo que está buscando el club este año.

Alianza Lima y su estrategia para salir campeón:

Esto Universitario de Deportes ha venido teniendo desde hace 3 años. Más que todo al tener una base en el equipo que siempre se mantiene, lo que beneficia a la hora de jugar ya que se conocen muy bien. Así que en este caso Alianza Lima busca hacer lo mismo, pero con dinámicas que le permitan tener a todos en la misma sintonía.

Un nuevo reto para Alianza Lima en Uruguay

Ahora el cuadro de Pablo Guede tendrá un nuevo reto para poder seguir mejorando su estrategia en el club. Alianza Lima se va a enfrentar al cuadro de Atlético Unión de Argentina en la Serie Río de la Plata. Partido que se jugará el próximo miércoles 14 de enero.

Este juego va a ser vital para el cuadro nacional, que viene de perder frente a Independiente de Argentina. Si bien comenzaron ganando con tanto de Alan Cantero, el ‘Rojo’ se encargó de darle vuelta al resultado. Al final terminó siendo un 2-1 a favor de los argentinos.

Gracias a la plataforma de ‘Disney+‘ podrás seguir todos los partidos que Alianza Lima disputará en la Serie Río de la Plata 2026.

