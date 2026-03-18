Messi llegó a los 900 goles y así está la disputa con Cristiano Ronaldo por ser el máximo goleador de la historia

Lionel Messi sigue haciendo historia en el fútbol y esta vez consiguió llegar a los 900 goles. El artillero argentino no deja de marcar goles con el Inter Miami, esta vez lo hizo en la CONCACAF Champions Cup. Donde viene jugando en busca de lograr su pase a los cuartos de final del certamen continental.

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A los tan solo 7 minutos de partido, el cuadro ‘rosado’ consiguió su primera anotación. Fue ante el Nashville y ahí estaba bien posicionado el 10 argentino. Quien apareció como un 9 dentro del área, controló muy bien el balón, no dejó que ninguno de los defensas lo interrumpa, para rematar cruzado y que el esférico bese las redes con gran sutileza.

Así fue el gol 900 de Lionel Messi:

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De esta forma, cada vez está más cerca ‘Lio’ de su gran rival de toda la vida, Cristiano Ronaldo. Con el cual viene rivalizando gracias a su paso por la Liga Española, en la que ambos tuvieron grandes enfrentamientos cara a cara. Así como lo hicieron por el Balón de Oro en varias oportunidades.

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¿Cómo va la lucha entre Lionel Messi con Cristiano Ronaldo?

La lucha por ver quién es el máximo goleador de la historia del fútbol está cada vez más interesante. Tan solo hay dos jugadores que se encuentran en la actividad y pueden ser el número uno. En este caso Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están en esa lucha.

ver también VIDEO: la reacción de Lionel Messi cuando Donald Trump le mencionó a Cristiano Ronaldo en su cara

Cristiano Ronaldo en Al Nassr (Foto: Getty).

Como ya se mencionó, ‘LM10’ tiene un total de 900 goles con esta anotación a la que ha llegado. Pero se mantiene en el segundo lugar, detrás de ‘CR7’, el cual tiene un total de 965 tantos hasta ahora. El portugués es el número uno en la lista y tiene un objetivo muy claro: Ser el primero en lograr anotar 1000 goles en la historia del fútbol.

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Por ahora el portugués está yendo bastante bien, pero tiene a Messi muy cerca esperando poder dar la gran sorpresa. Eso sí, hay que mencionar que la diferencia de edades y también de partidos jugados benefician al argentino. Hablamos de 170 partidos de diferencia que tiene como ventaja Cristiano.

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