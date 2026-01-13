Alex Valera habló fuerte y claro sobre el fichaje de Luis Advíncula en Alianza Lima: “Es un …”

El reconocimiento a lo más destacado de la Liga 1 no solo premió el talento de la última temporada, sino que también fue escenario de un momento significativo para el fútbol peruano. Alex Valera, delantero clave de Universitario de Deportes, rompió con la tradición de la rivalidad al comentar positivamente sobre la noticia deportiva del año: el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima.
Alex Valera habla sobre Luis Advíncula
El atacante crema no dudó en alabar a su compañero de selección, resaltando la calidad y experiencia que el “Rayo” aportará al torneo nacional. Valera considera que la incorporación de un jugador con el historial internacional de Advíncula eleva el nivel de la Liga 1, sin importar el club que represente.
“Lucho es un jugador extraordinario, es uno de los mejores de la selección”, expresó Valera, sorprendiendo a la prensa presente. Con estas declaraciones, el goleador merengue evitó cualquier posible controversia mediática, priorizando el respeto profesional forjado tras años compartiendo en la Videna.
Valera también analizó el impacto táctico que este movimiento tendrá en el equipo blanquiazul. Para el delantero, la presencia del lateral derecho le otorgará un “peso importante” a Alianza Lima, convirtiéndolos en un rival aún más formidable en la carrera por el título nacional de 2026.
La recepción de Valera finalizó con un deseo de éxito, aunque incluyendo una advertencia de cara al próximo clásico peruano. “Le deseo suerte, va a ser un duro rival”, concluyó el atacante, anticipando los duelos directos que tendrá contra la velocidad y potencia física del nuevo refuerzo íntimo.
Este gesto de deportividad ha generado amplios comentarios en redes sociales, estableciendo un ejemplo de “Fair Play” entre los dos clubes más importantes del país. Los aficionados esperan con entusiasmo la publicación del calendario oficial para saber cuándo se enfrentarán estas dos figuras, ya sea en el Estadio Monumental o en Matute.
¿Quién es Alex Valera y cuál es su carrera?
Nacido en Pomalca (Lambayeque), Alex Valera tuvo un ascenso meteórico. Pasó por el fútbol playa antes de destacar en la Copa Perú con Molinos El Pirata y debutar en primera con Deportivo Llacuabamba en 2020.Además de su paso por el Al-Fateh de Arabia Saudita entre 2022 y 2023, ha sido un convocado recurrente en la Selección Peruana, donde registra 5 goles en 23 partidos.
¿Cuál es la historia de Alex Valera?
Alex Valera concluyó la temporada 2025 como el máximo goleador del equipo crema, registrando 18 anotaciones en 46 partidos. Actualmente, se encuentra a solo 4 goles de superar los 74 tantos de Roberto Martínez y a 10 de igualar los 80 de Raúl Ruidíaz, lo que le permitiría ingresar de forma definitiva al Top 10 de goleadores históricos de la “U”.
