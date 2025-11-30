La decisión de Gorosito que enfadó a los hinchas previo al juego con Sporting Cristal: “Mejor pon un cono”

Se viene un encuentro importante para el cuadro de Alianza Lima, va a tener que enfrentar a Sporting Cristal en un choque vital para el próximo año. Hablamos que el cuadro que pierde va a tener que jugar todas las fases previas a la Copa Libertadores. Dependiendo el rival, es posible que se quede en el camino y pierda una gran cantidad de dinero.

En este caso, Néstor Gorosito está planeando el partido con sus mejores hombres. Por eso ha hecho unos cambios en el once titular para este juego que se viene frente a los ‘celestes’. Pero al parecer al hincha no le ha terminado de gustar y las redes sociales han explotado de forma inmediata.

¿Cuál es la decisión que hizo enfadar a los hinchas de Alianza Lima?

Se ha conocido el posible once de Alianza Lima para enfrentar a Sporting Cristal, en este caso el equipo que viene trabajando el ‘Pipo’ en los entrenamientos. Que tiene a los siguientes jugadores para empezar el partido: Viscarra; Huamán, Chávez, Garcés, Trauco; Castillo, Gaibor, Ceppelini; Cantero, Castillo y Guerrero.

El jugador que terminó haciendo que el hincha levante la voz es nada más y nada menos que Marcos Huamán. Resulta que no están convencidos que sea el jugador que necesita el equipo como titular. Muchos piden la vuelta de Guillermo Enrique como abridor en este partido. Pero el argentino ha perdido completamente el puesto.

La gran pregunta que muchos se hacen es: ¿Por qué Enrique terminó perdiendo el puesto de titular? No se conoce bien a que se debe esto, pero el argentino ya no está teniendo oportunidades. Muchos dicen que se trata de una decisión dirigencial o que hay algo detrás para que no pueda estar en el once y si lo esté Huamán.

Hinchas molestos por la decisión de Gorosito (Foto: X).

Desde la fecha número 10 del Torneo Clausura, es poco habitual ver a Guillermo Enrique en el once titular. Incluso, la mayor cantidad de veces no ha sido convocado. Pese a no tener ninguna lesión, se puede ver que de 9 posibles encuentros, solo estuvo en cancha en 2 y 1 fue como titular, después 1 como suplente y los restantes no estuvo en lista.

Partidos de Guillermo Enrique (Foto: X).

