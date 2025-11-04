Néstor Gorosito mete 4 cambios: la alineación de Alianza Lima para enfrentar a Los Chankas

Alianza Lima se enfrenta a Los Chankas en Andahuaylas este miércoles 5 de noviembre en el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. El entrenador Néstor Gorosito hace varios cambios en la alineación con respecto al que empató el pasado viernes ante FBC Melgar.

Este encuentro es crucial para Alianza Lima en la lucha por meterse directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para ello, necesita sí o sí una victoria que le permita superar a Cusco FC en la tabla Acumulada de la Liga 1 de Perú (tiene 62 puntos contra 64 de los cusqueños). Por eso, Néstor Gorosito prueba con otros futbolistas en busca de los tres puntos.

Se perfilan cuatro modificaciones para enfrentar a Chankas con respecto al equipo que empató 2-2 ante FBC Melgar. Dos cambios van en la defensa y se producen dos regresos, uno en el mediocampo y otro en la delantera.

La alineación titular de Alianza Lima ante Los Chankas

Para jugar ante Los Chankas, Néstor Gorosito dispone los ingresos de Marco Huamán y Ricardo Lagos en ambos laterales. Dejan su lugar, de esta forma, Josué Estrada y Miguel Trauco. El primer ingreso es táctico, dejando a Guillermo Enrique fuera de la convocatoria, ya que no viajó a Andahuaylas. En tanto, Trauco estaría con una molestia, lo que permitirá el ingreso de Lagos.

En tanto, los dos regresos son los de Pablo Ceppelini y Eryc Castillo. El primero no había estado ante Melgar debido a una suspensión. Le saca el lugar a Sergio Peña, quien volverá al banco de suplentes. En tanto, el ecuatoriano vuelve de un golpe en la cabeza que lo sacó de la convocatoria anterior y se mete en el equipo en lugar de Gaspar Gentile.

El resto de la alineación titular tendrá la base de los últimos partidos. Con Guillermo Viscarra en el arco, Carlos Zambrano y Renzo Garcés en la defensa central, Huamán y Lagos en los laterales; Jesús Castillo de ancla, acompañando en el mediocampo a Fernando Gaibor y Ceppelini. En tanto, en el ataque se sostienen Kevin Quevedo y Paolo Guerrero con el ingreso de ‘La Culebra’ Castillo.

Convocatoria de Alianza Lima ante Los Chankas

En la convocatoria confirmada este martes en Alianza Lima, además de la ausencia de Guillermo Enrique, se destacan también las bajas de Alessandro Burlamaqui y Piero Cari. En tanto, vuelven a ser tenidos en cuenta Pedro Aquino y Jean Pierre Archimbaud.

ARQUEROS: Ángelo Campos y Guillermo Viscarra

DEFENSORES: Josué Estrada, Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Ricardo Lagos.

MEDIOCAMPISTAS: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Sergio Peña, Pablo Ceppelini, Alan Cantero.

DELANTEROS: Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Los convocados de Alianza Lima para jugar en Andahuaylas ante Chankas (X @ClubALoficial).

DATOS CLAVES