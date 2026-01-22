La fuerte amenaza de la barra de Alianza Lima a Carlos Zambrano mientras apretaron a los jugadores

La denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por abuso sexual generó un verdadero escándalo en Matute. Es que la barra de Alianza Lima, Comando Svr, ingresó a la fuerza a las instalaciones del club y amenazó no sólo a los jugadores involucrados en el caso, sino también a otros referentes, entre los que se mencionó a Paolo Guerrero y Luis Advíncula, según reportes extraoficiales de diversos periodistas.

Un video filtrado en redes sociales muestra un cruce entre los barristas aliancistas y los jugadores. Hubo mucho tumulto, gritos y hasta empujones entre los involucrados. Y, en un momento, se escuchó una clara amenaza contra Carlos Zambrano, uno de los jugadores denunciados por un caso de abuso sexual ocurrido en Uruguay.

El video en cuestión tiene una duración de 21 segundos en donde se ve desde dentro cómo fue el cruce entre la barra Comando Svr y los jugadores de Alianza Lima en pleno campo de entrenamiento. Son imágenes muy fuertes con fuertes reclamos de los barristas contra los futbolistas, aunque uno de los apuntados fue Carlos Zambrano, presuntamente presente en ese momento.

“Zambrano, con…, te vamos a meter la mano por violín“, se escuchó fuerte y claro de parte de un barra. Así fue el tenso momento vivido dentro de las instalaciones del club íntimo. También se viralizaron fuertes imágenes de cómo ingresaron a la fuerza al club.

Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido agredidos

Así como se vio el tenso momento con la amenaza a Zambrano, algunos jugadores tuvieron la peor parte. Según reportes de periodistas como Michael Succar, Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido agredidos por la barra del club.

Integrantes de Comando Svr no sólo intentaron buscar a los futbolistas involucrados en la causa por abuso sexual, sino que también fueron a reclamarle al resto. ¿Por qué? Aparentemente, hubo una conversación entre los barristas y los referentes a fines del año pasado para que no se produzcan más casos de indisciplina entre los jugadores.

De hecho, a través de sus redes sociales, Comando Svr emitió un comunicado luego de conocerse la noticia de la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. “Se advirtió a fin de año y no respetaron lo que se les dijo“, advirtieron en el escrito que se puede leer en X (Twitter).

El comunicado de la barra Comando Svr ante los hechos ya conocidos (X @ComandoSvr1986).

“Jugadores de este tipo no nos representan ni los queremos en el club y los que apoyen a estos tres, pagarán lo que tengan que pagar, los invitamos a que se sumen al circo de la indisciplina, nosotros no vamos darle tregua”, dijeron.

Los detalles de la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Desde Argentina, el programa Otra Mañana de A24 informó sobre la denuncia que efectuó una mujer de 22 años contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Esta causa se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional de Argentina, a cargo del juez Edmundo Rabbione.

La denunciante contó que tuvo un encuentro con los tres futbolistas en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, Uruguay. Cabe recordar que Alianza Lima realizó la pretemporada en tierras charrúas. La joven reveló que conocía a Zambrano y fue invitada a una cena en el cuarto de hotel del futbolista. Presuntamente, fue acompañada por una amiga.

Tweet placeholder

Según su testimonio ante la Justicia, durante esa cena, Zambrano invitó también a Peña y a Trauco y ahí habría ocurrido el episodio de abuso sexual con acceso carnal. La joven no denunció el hecho en Uruguay por miedo y confusión, por lo que lo hizo al volver de inmediato a Argentina.

En su regreso al país, la víctima fue a un centro médico en la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires y, luego, al Hospital Múñiz de la Ciudad de Buenos Aires. En dichos centros de salud se activaron los protocolos correspondientes para casos de abuso sexual y se le practicaron todos los exámenes médicos de rigor.

Según informó el mencionado medio de comunicación argentino, la mujer entregó a la Justicia la ropa que utilizó en la noche del presunto ataque. Dichas prendas serán sometidas a pericias de ADN para intentar hallar pruebas biológicas que respalden su declaración ante las autoridades.

