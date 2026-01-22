Es tendencia:
Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido agredidos por la barra tras escándalo sexual en Alianza Lima

En Matute están molestos tras la denuncia sexual contra los jugadores de Alianza Lima. Al punto de agredir a Paolo Guerrero y Luis Advíncula.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Paolo Guerrero y Luis Advíncula fueron agredidos por la barra.
Paolo Guerrero y Luis Advíncula fueron agredidos por la barra.

El ambiente en Matute ha explotado tras revelarse una de las crisis más profundas en la historia reciente de Alianza Lima. Según informó el periodista Michael Succar en el programa De Enganche, la barra principal del club ingresó violentamente a las instalaciones tras los rumores de un escándalo extradeportivo.

Agresiones de los hinchas de Alianza Lima

La tensión alcanzó su punto máximo cuando los barristas encararon directamente a los referentes del plantel blanquiazul. Durante la invasión al campo de entrenamiento, se reportó que Paolo Guerrero y Luis Advíncula fueron víctimas de agresiones físicas por parte de los hinchas exaltados.

Este caos interno coincide con la postura radical adoptada por el técnico Pablo Guede. El estratega argentino ha solicitado formalmente a la directiva la separación inmediata de tres futbolistas clave: Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, profundizando la purga en el equipo.

La violencia no se limitó al terreno de juego, extendiéndose a las oficinas administrativas del estadio victoriano. Se comentó que Franco Navarro Mandayo también terminaría golpeado durante los incidentes, lo que evidencia una pérdida total del control institucional en el club.

Paolo Guerrero agredido en Matute por hinchas de Alianza Lima. (Foto: Paloma del Solar).

Fuentes cercanas al equipo sugieren que el detonante fue un presunto escándalo de índole sexual que habría fracturado la interna del vestuario. Este hecho habría sido la gota que derramó el vaso para una hinchada que exige resultados y disciplina tras los últimos fracasos deportivos.

Ahora mismo, el futuro de Alianza Lima es una incertidumbre total mientras la directiva evalúa sanciones y medidas de seguridad extremas. La continuidad de los referentes y del cuerpo técnico pende de un hilo tras este episodio que ha manchado la imagen de la institución.

Denuncian por violencia sexual a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en Uruguay

Denuncian por violencia sexual a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en Uruguay

¿Alianza Lima ya tuvo problemas con la barra?

No es la primera ocasión que la barra de Alianza Lima irrumpe para confrontar a los jugadores. Sin embargo, esta es la primera vez que las agresiones alcanzan a figuras de renombre mundial como Guerrero y Advíncula. Anteriormente, hace cerca de una década, estas incursiones se debieron a los malos resultados y al descontento de los aficionados ante la situación que atravesaba el equipo del pueblo en aquel momento.

¿Qué hará Alianza Lima con los jugadores?

La solicitud de Pablo Guede para apartar a Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco no se limitaría al escándalo sexual reportado. El entrenador argentino habría presentado un informe pormenorizado que detalla actos de insubordinación y una escasa dedicación en las sesiones de entrenamiento durante las semanas recientes.

Luis Advíncula agredido en Matute por hinchas de Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Paolo Guerrero y Luis Advíncula fueron agredidos físicamente por barristas en el entrenamiento.
  • Pablo Guede exigió la separación de Peña, Zambrano y Trauco por indisciplina.
  • Michael Succar confirmó en De Enganche la invasión violenta de la barra a Matute.
manuel alejandro carranza salas
