Duelo determinante en la pelea por la cima. Alianza Lima se alista para enfrentar a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1, en un partido programado para este domingo 26 de abril desde las 3:30 PM en el estadio Miguel Grau.

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El encuentro es clave para las aspiraciones del cuadro blanquiazul, que se mantiene en la lucha por el primer lugar del campeonato junto a Los Chankas y necesita sumar de a tres en condición de visitante para no perder terreno en la tabla.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en La Victoria. El equipo dirigido por el técnico Pablo Guede tendrá una baja sensible en su zona defensiva para este compromiso.

Se trata de Renzo Garcés, quien quedó automáticamente suspendido tras recibir su cuarta tarjeta amarilla en el último partido ante Cusco FC, lo que lo deja fuera por acumulación de amonestaciones.

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Renzo Garcés festejando un gol con Alianza Lima durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Renzo Garcés no juega en el partido entre Alianza Lima vs. Atlético Grau

La ausencia no es menor. El defensor Renzo Garcés no solo ha sido titular indiscutible, sino que también ha tenido un aporte clave en ataque: suma 4 goles en 10 partidos y registra un sólido promedio de 7.41 según Sofascore, con 884 minutos jugados, todos desde el arranque.

Así, Alianza Lima deberá rearmar su defensa para un partido que puede marcar el rumbo del Torneo Apertura, enfrentando a Atlético Grau en un escenario siempre complicado.

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El plantel de Alianza Lima festejando un gol ante el cuadro de Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿Cuánto vale actualmente Renzo Garcés?

Renzo Garcés vale 1,20 millones de euros a sus actuales 29 años, según información oficial de la página Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Renzo Garcés tiene contrato con Alianza Lima?

Renzo Garcés tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, tras renovar en diciembre del 2025 luego de haber sido fichado en enero del 2024.

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Datos claves

Alianza Lima enfrentará a Atlético Grau este domingo 26 de abril a las 3:30 PM.

El defensa Renzo Garcés será baja por suspensión tras acumular cuatro tarjetas amarillas.

Renzo Garcés registra 4 goles en 10 partidos y suma 884 minutos como titular.