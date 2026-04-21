Se pronuncian en La Victoria. Alianza Lima fijó postura tras el reclamo presentado por Club Sportivo Peñarol ante la FIFA por el fichaje de Alan Cantero.

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El club argentino sostiene que fue formador del delantero y exige el pago del mecanismo de solidaridad, es decir, el 5% del valor de la transferencia realizada desde Godoy Cruz hacia el cuadro íntimo.

Sin embargo, desde tienda blanquiazul no evitan el tema, pero sí marcan una línea clara. Según informó el periodista Gerson Cuba, la postura es concreta: “El cuadro argentino ha presentado un reclamo ante FIFA por el mecanismo de solidaridad correspondiente a los derechos de formación de Cantero. En Alianza Lima me indican que, si llegan a ser notificados oficialmente, abonarán lo que corresponda”.

Es decir, Alianza Lima no desconoce el mecanismo, pero deja en claro que actuará únicamente cuando exista una notificación formal por parte de la FIFA.

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Alan Cantero jugando en el Alianza Lima vs. Cusco por el Torneo Apertura. (Foto: X)

Si Alianza recibe notificación de FIFA, pagará a Sportivo Peñarol el mecanismo de solidaridad

Además, hay otro elemento que añade tensión al caso. El entorno de Alan Cantero habría mostrado incomodidad con la forma en que Club Sportivo Peñarol manejó el reclamo, considerando que no fue el procedimiento adecuado.

Así, el caso entra en una etapa clave: todo dependerá de la revisión de la FIFA. Mientras tanto, Alianza Lima mantiene la calma, pero deja claro que, si corresponde, pagará.

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Alan Cantero festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Alan Cantero tiene contrato con Alianza Lima?

Alan Cantero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028 tras ser fichado desde Godoy Cruz en enero del 2026.

¿Cuánto dinero pide Club Sportivo Peñarol a Alianza Lima por mecanismo de solidaridad?

Hay que mencionar que Alianza Lima pagó a Godoy Cruz entre 500 mil y 650 mil dólares por el 80% del fichaje de Alan Cantero. A partir de este monto, y por el mecanismo de solidaridad, Club Sportivo Peñarol debería recibir alrededor de 25 mil dólares.

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Datos claves

Sportivo Peñarol reclama ante la FIFA el pago del mecanismo de solidaridad por Alan Cantero.

El club argentino exige el 5% del valor de transferencia desde Godoy Cruz.

Alianza Lima abonará el monto correspondiente tras recibir una notificación oficial de la FIFA.