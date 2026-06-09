Alianza Lima quiere dar un golpe contundente a Universitario y va por José 'Tunche' Rivera para el Torneo Clausura 2026.

El futuro de José Rivera sigue siendo uno de los temas más comentados del mercado de pases. El delantero no tendría intención de continuar en Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026 y su situación ya empezó a despertar el interés de otros equipos importantes del fútbol peruano.

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Si bien desde Ate se había informado que el club no contempla venderlo ni prestarlo, mucho menos a un rival directo, la realidad es que el panorama podría complicarse si el jugador mantiene su postura de buscar nuevos horizontes para la segunda parte de la temporada.

Además, el contrato de Rivera finaliza en diciembre de 2026, por lo que Universitario también deberá evaluar el escenario económico. De no llegar a un acuerdo para una renovación, el atacante podría quedar libre en los próximos meses y negociar su futuro sin dejar ingresos al club.

En medio de esta incertidumbre apareció el interés de Alianza Lima, institución que sigue atenta a cualquier oportunidad que pueda surgir en el mercado para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura y la definición de la temporada.

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José Rivera festejando un gol con Universitario ante Alianza Lima en Matute. (Foto: Liga 1)

Pablo Guede ve con buenos ojos la llegada del ‘Tunche’

La posibilidad de que José Rivera llegue a Matute tomó fuerza luego de las declaraciones del periodista Gabriel Pacheco, quien reveló que el delantero es del agrado del comando técnico encabezado por Pablo Guede: “El ‘Tunche’ Rivera sí gusta mucho en el comando técnico de Pablo Guede. Me dicen que le han comunicado a la gente que toma este tipo de decisiones que, si se da la posibilidad, ven con buenos ojos que llegue a Alianza Lima”, comentó.

Por ahora no existe una negociación formal entre los clubes, pero el interés está sobre la mesa. Todo dependerá de la postura que adopte Universitario respecto al futuro del delantero y de si finalmente decide abrir la puerta a una salida que, hasta hace poco, parecía completamente descartada.

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Alianza Lima tiene como opción a José Rivera. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto vale actualmente José Rivera?

José Rivera vale 750 mil euros a sus actuales 29 años, según la información oficial de Transfermarkt.

Hasta cuándo José Rivera tiene contrato con Universitario

José Rivera tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2026.

Datos claves

José Rivera no tendría intención de continuar en Universitario para el Clausura 2026.

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El contrato del delantero con el club merengue finaliza en diciembre de 2026.