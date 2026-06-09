Es momento de saber aquí los detalles, sobre el este amistoso internacional: Venezuela vs Irak. Conoce dónde ver desde cualquier dispositivo.

La selección de Venezuela se enfrenta hoy a Irak en un emocionante partido amistoso internacional que servirá como una prueba clave en su gira de preparación por suelo norteamericano. El encuentro promete grandes emociones para los fanáticos de La Vinotinto, quienes buscan cerrar esta etapa con un resultado positivo.

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El compromiso se llevará a cabo en el césped del SeatGeek Stadium, ubicado en Bridgeview, Illinois, muy cerca de Chicago, en los Estados Unidos. La plantilla buscará plasmar una identidad de juego sólida frente a un rival asiático que suele presentarse bastante ordenado en todas sus líneas.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Irak en vivo?

El silbatazo inicial del encuentro internacional está pactado para realizarse en los siguientes horarios según las diferentes regiones de América Latina:

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Venezuela, Bolivia y Miami (EE. UU.): 9:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

México (CDMX): 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 10:00 p.m.

Canales de TV para ver Venezuela vs. Irak

Para los aficionados que se encuentren en territorio venezolano, el partido se podrá disfrutar en señal abierta y exclusiva mediante las pantallas de Televen y Venevisión. Ambas plantas televisivas se encargarán de llevar todas las incidencias directas desde el estadio norteamericano.

Asimismo, si cuentas con el servicio de televisión por cable en Venezuela, la cobertura también estará disponible a través de la señal de SimpleTV. Con estas opciones contratadas en el país, se garantiza que ningún hincha se pierda el minuto a minuto del seleccionado nacional.

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Cómo ver online y por streaming el amistoso de Venezuela

Si prefieres seguir el compromiso desde tu teléfono móvil, tableta o computadora, las plataformas digitales de los canales autorizados en Venezuela contarán con opciones para sus usuarios. De igual manera, en el resto de Sudamérica la señal streaming de canales deportivos estará disponible para eventos internacionales.

Venezuela vs. Irak se jugará en Estadios Unidos. (Foto: X).

También se podrá realizar el seguimiento detallado en tiempo real sin perderse ninguna jugada mediante nuestro portal deportivo internacional: Bolavip. Esta plataforma te ofrecerá de forma gratuita el minuto a minuto con estadísticas al instante del compromiso.

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