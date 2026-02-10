Alianza Lima gasta este dinero para desprenderse de Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano

De acuerdo con información publicada por el Diario Perú 21, Alianza Lima ha tomado medidas drásticas tras la grave denuncia de abuso sexual que involucra a tres de sus jugadores en Uruguay. El club busca limpiar su imagen institucional acelerando las salidas de Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano, aunque los costos financieros varían drásticamente.

Sergio Peña y Miguel Trauco despedidos

En el caso de Sergio Peña, la resolución fue la más favorable para el cuadro íntimo, ya que el mediocampista decidió rescindir su contrato de mutuo acuerdo. Según el citado medio, el volante no exigió compensación económica a pesar de tener casi dos años de vínculo pendiente, facilitando su salida inmediata del club.

Por el contrario, la desvinculación de Miguel Trauco sí representó un desembolso importante para las arcas de Matute en este inicio de 2026. El lateral izquierdo negoció el pago del 40% de los once sueldos que le restaban hasta fin de año, recibiendo casi la mitad de su nómina total para firmar su salida.

La situación más crítica la protagoniza Carlos Zambrano, quien mantiene una postura radical que impide cerrar su desvinculación oficial del plantel blanquiazul. Según Perú 21, el “Káiser” es el único de los tres que exige el pago íntegro de los once meses de contrato restantes para retirarse de la institución.

Sergio Peña y Miguel Trauco están fuera de Alianza Lima. (Foto: X).

Mientras Peña y Trauco ya dejaron de pertenecer al club, el defensor central sigue en un limbo contractual que genera tensión en la interna de La Victoria. La administración de Alianza Lima busca evitar un juicio laboral costoso, pero la firmeza de Zambrano ha estancado la resolución absoluta de su caso hasta el momento.

Este escándalo obliga al club a reestructurar su presupuesto de fichajes para la temporada 2026 bajo las órdenes de Pablo Guede. El desenlace del “Caso Zambrano” determinará el gasto total final que la directiva deberá asumir para cerrar definitivamente este polémico capítulo que ha sacudido al fútbol peruano.

¿Por qué despidieron a los jugadores de Alianza Lima?

Una joven argentina de 22 años presentó una denuncia contra los jugadores por un incidente que tuvo lugar el 18 de enero de 2026 en el Hotel Hyatt de Montevideo. El suceso ocurrió durante la pretemporada del equipo. Actualmente, las autoridades judiciales de Uruguay y Argentina están colaborando en la coordinación de peritajes toxicológicos y el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel con el fin de establecer las responsabilidades pertinentes.

¿Cuál es la actualidad de los jugadores?

Zambrano y Trauco han refutado las acusaciones en su contra. De manera particular, el defensa central ha tildado la situación de intento de extorsión, manteniendo una posición de firme defensa, confiando plenamente en su “resolución absoluta”, y exigiendo el respeto de sus derechos laborales al alegar inocencia total.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña investigados en Perú 21. (Foto: X).

