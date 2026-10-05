Universitario podría recuperar a titular indiscutible para el partido ante Melgar por la Liga 1

Universitario está preparando la semana previa al regreso de la Liga 1. Enfocados, estarán alertas a lo que será el duelo ante el FBC Melgar.

Universitario de Deportes entra a la semana previa al regreso de la Liga 1 con la mirada puesta en el decisivo enfrentamiento ante FBC Melgar. En la interna del cuadro crema existe optimismo y alerta por igual, especialmente en torno a la situación médica de sus piezas clave.

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El cuerpo técnico crema sigue atentamente la evolución de sus futbolistas tras el receso del torneo local. La intención es llegar en óptimas condiciones físicas a un compromiso que podría marcar el rumbo del equipo en la tabla de posiciones.

Matías Di Benedetto podría regresar frente a Melgar. (Foto: X).

La evolución de Matías Di Benedetto ilusiona a Universitario

El periodista Gustavo Peralta reveló en sus redes sociales que el defensor argentino Matías Di Benedetto muestra una evolución sumamente favorable del desgarro muscular que venía arrastrando. Esta noticia genera expectativas en el comando técnico merengue.

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Según la información compartida por el comunicador en el programa Modo Fútbol de Linkeados, el zaguero central tiene previsto empezar a realizar trabajos de campo y trotar entre hoy y mañana. Este avance en su proceso de rehabilitación representa un paso fundamental para acelerar su retorno progresivo junto al resto del plantel.

Las dudas sobre su presencia titular ante FBC Melgar

Sin embargo, el retorno a las canchas del defensor central no está del todo garantizado para esta jornada. Aunque su recuperación avanza a paso firme, el margen de tiempo para el duelo frente al conjunto arequipeño es sumamente reducido.

De acuerdo con lo informado por el periodista, en el comando técnico consideran que el jugador “llegaría demasiado justo”, por lo que evaluarán hasta el último momento si vale la pena arriesgarlo. La prioridad del departamento médico es evitar una recaída que lo margine de las fechas decisivas.

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El plan táctico de Fabián Bustos para encarar el partido

El conjunto crema necesita sumar de a tres para mantenerse firme en la pelea por el campeonato local. La presencia de Di Benedetto aportaría la solidez defensiva que el equipo requiere para frenar el ataque del cuadro dominó.

En caso de no llegar al cien por ciento, el estratega merengue ya ensaya variantes en la zaga central para mantener la seguridad defensiva. Universitario prioriza la salud de sus futbolistas para encarar con el máximo potencial la recta final del torneo.

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