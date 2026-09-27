Los ocho jugadores que trabajan para potenciar el nivel de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Alianza Lima con su mini-pretemporada, buscará recuperar el terreno perdido del Torneo Clausura. Por eso, añadió hasta ocho jugadores nuevos.

Alianza Lima busca un impulso decisivo para recuperar el terreno perdido en el Torneo Clausura. Con el objetivo de elevar la competitividad del plantel, la institución victoriana inició una mini-pretemporada clave en Cieneguilla.

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La gran novedad de esta concentración es la fuerte presencia de las divisiones menores del club. Bajo el liderazgo del director técnico Pablo Guede, ocho canteranos fueron invitados a entrenar directamente con el primer equipo.

Alianza Lima trabaja en Cieneguilla. (Foto: X).

La nómina de canteranos en Cieneguilla

El periodista José Varela reveló en su cuenta de Twitter la identidad de las jóvenes promesas que buscan ganarse un espacio. El grupo abarca posiciones desde la defensa y el mediocampo hasta la portería blanquiazul.

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Esta es la lista completa de los futbolistas que integran los trabajos en el cuadro íntimo:

Rait Alarcón (21 años): Lateral izquierdo.

Jhairo Reyna (17 años): Lateral izquierdo.

Adriano Neciosup (20 años): Volante.

Paolo Justo (19 años): Volante.

Alex Rojas (19 años): Defensa.

Salvador Icochea (19 años): Defensa.

Fabrizio Vargas (23 años): Arquero.

Luis Arquinigo (18 años): Arquero.

Proyección y exigencia para el Clausura

La inclusión de Alarcón y Reyna ofrece variantes necesarias para reforzar la banda izquierda con recambio y dinamismo. Mientras tanto, Neciosup y Justo añaden frescura en la zona media de creación y distribución de juego.

En el sector defensivo, Rojas e Icochea aportan solvencia física para pelear por una oportunidad en la zaga central. Por su parte, los arqueros Vargas y Arquinigo se ponen a prueba para mantener una alta competitividad bajo los tres palos.

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¡LOS POTRILLOS PIDEN PISTA!

Alianza Lima también mira hacia sus canteras. Ocho jóvenes futbolistas de las divisiones menores fueron invitados a participar de la mini pretemporada del primer equipo en Cieneguilla, una gran oportunidad para mostrarse ante Pablo Guede. pic.twitter.com/Kg0QV6TLGO — José Varela (@theatharis) September 27, 2026

Pablo Guede trabaja en corregir pendientes

El cuerpo técnico busca evaluar detalladamente el ritmo de juego y la respuesta de los juveniles ante la carga física exigida. Cada sesión en Cieneguilla es determinante para definir quiénes integrarán las convocatorias oficiales en las siguientes fechas.

Esta mini-pretemporada representa una oportunidad inigualable para que los “Potrillos” muestren su valía ante el cuerpo técnico. Alianza Lima confía plenamente en la energía de sus canteranos para elevar el rendimiento colectivo en la recta final del campeonato local.

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