Los ocho jugadores que trabajan para potenciar el nivel de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Alianza Lima busca un impulso decisivo para recuperar el terreno perdido en el Torneo Clausura. Con el objetivo de elevar la competitividad del plantel, la institución victoriana inició una mini-pretemporada clave en Cieneguilla.
La gran novedad de esta concentración es la fuerte presencia de las divisiones menores del club. Bajo el liderazgo del director técnico Pablo Guede, ocho canteranos fueron invitados a entrenar directamente con el primer equipo.
Alianza Lima trabaja en Cieneguilla. (Foto: X).
La nómina de canteranos en Cieneguilla
El periodista José Varela reveló en su cuenta de Twitter la identidad de las jóvenes promesas que buscan ganarse un espacio. El grupo abarca posiciones desde la defensa y el mediocampo hasta la portería blanquiazul.
Esta es la lista completa de los futbolistas que integran los trabajos en el cuadro íntimo:
- Rait Alarcón (21 años): Lateral izquierdo.
- Jhairo Reyna (17 años): Lateral izquierdo.
- Adriano Neciosup (20 años): Volante.
- Paolo Justo (19 años): Volante.
- Alex Rojas (19 años): Defensa.
- Salvador Icochea (19 años): Defensa.
- Fabrizio Vargas (23 años): Arquero.
- Luis Arquinigo (18 años): Arquero.
Alianza Lima venía negociando con su figura principal: pero todo cambió de un momento a otro
Proyección y exigencia para el Clausura
La inclusión de Alarcón y Reyna ofrece variantes necesarias para reforzar la banda izquierda con recambio y dinamismo. Mientras tanto, Neciosup y Justo añaden frescura en la zona media de creación y distribución de juego.
En el sector defensivo, Rojas e Icochea aportan solvencia física para pelear por una oportunidad en la zaga central. Por su parte, los arqueros Vargas y Arquinigo se ponen a prueba para mantener una alta competitividad bajo los tres palos.
¡LOS POTRILLOS PIDEN PISTA!— José Varela (@theatharis) September 27, 2026
Alianza Lima también mira hacia sus canteras. Ocho jóvenes futbolistas de las divisiones menores fueron invitados a participar de la mini pretemporada del primer equipo en Cieneguilla, una gran oportunidad para mostrarse ante Pablo Guede. pic.twitter.com/Kg0QV6TLGO
Pablo Guede trabaja en corregir pendientes
El cuerpo técnico busca evaluar detalladamente el ritmo de juego y la respuesta de los juveniles ante la carga física exigida. Cada sesión en Cieneguilla es determinante para definir quiénes integrarán las convocatorias oficiales en las siguientes fechas.
Esta mini-pretemporada representa una oportunidad inigualable para que los “Potrillos” muestren su valía ante el cuerpo técnico. Alianza Lima confía plenamente en la energía de sus canteranos para elevar el rendimiento colectivo en la recta final del campeonato local.
DATOS CLAVE
- Alianza Lima realiza una mini-pretemporada en Cieneguilla para el Torneo Clausura.
- Pablo Guede convocó a ocho canteranos para entrenar con el primer equipo.
- José Varela publicó la lista de los ocho juveniles invitados a la concentración.