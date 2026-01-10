Alianza Lima tomó una decisión fuerte y simbólica en el nuevo proyecto de Pablo Guede, y tiene como protagonista a Sergio Peña. El volante peruano dejará el dorsal 18, que utilizó durante el 2025, y pasará a vestir el número 10 a lo largo de toda la temporada 2026, un gesto que no pasa desapercibido en La Victoria.

El cambio de número no es menor y marca un mensaje claro desde el comando técnico. En el fútbol, el 10 representa liderazgo, creatividad y peso ofensivo, y Guede entiende que Peña reúne esas condiciones para asumir un rol central dentro del once titular de Alianza Lima.

Durante el 2025, Sergio Peña fue una pieza importante, pero ahora el escenario cambia. Con la camiseta número 10, el mediocampista asumirá mayor responsabilidad en la generación de juego, la conducción del equipo y la toma de decisiones en momentos clave, algo que el técnico argentino considera fundamental para su idea futbolística.

La decisión también fue bien recibida por un sector del hincha blanquiazul, que ve en Peña a un jugador con jerarquía, experiencia internacional y personalidad para portar un dorsal histórico. No obstante, el cambio eleva la exigencia y deja claro que ya no hay margen para la irregularidad.

Sergio Peña usará la 10 en Alianza Lima temporada 2026. (Foto: Alianza Lima)

Los números de Sergio Peña en el 2025

Sergio Peña no tuvo un buen desempeño en la temporada 2025 de la Liga 1 y tuvo como puntaje general 6.86 por parte de Sofascore. En total, el volante disputó 8 partidos como titular de los 12 que jugó y anotó 2 goles con 2 asistencias.

Así, Alianza Lima redefine su estructura para el 2026 y envía un mensaje contundente: Sergio Peña será el cerebro del equipo de Pablo Guede. Con el número 10 en la espalda, el volante peruano afrontará el desafío más importante de su etapa en Matute, bajo la mirada atenta de un hincha que exige rendimiento inmediato.

Sergio Peña jugando para Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto dinero gana Sergio Peña?

Sergio Peña gana 50 mil dólares mensuales, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.

¿Hasta cuándo Sergio Peña tiene contrato con Alianza Lima?

Sergio Peña tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según la información de Transfermarkt.

Datos claves

Sergio Peña vestirá el dorsal 10 de Alianza Lima durante toda la temporada 2026.

El técnico Pablo Guede designó al volante como el cerebro del equipo blanquiazul.

Peña registró 2 goles y 2 asistencias en 12 partidos disputados en el 2025.

