Alineaciones confirmadas para Ecuador vs Curazao: formaciones, cambios de último momento y análisis táctico

Ambos equipos se enfrentan hoy en un duelo clave del Grupo E del Mundial 2026, con las alineaciones confirmadas para este decisivo partido.

Ecuador y Curazao se enfrentarán en un compromiso determinante por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026. Tras tropezar en sus respectivos estrenos, ambos seleccionados necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un lugar en los dieciseisavos de final, por lo que se espera un encuentro intenso y con mucho en juego.

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‘La Tri’ llega con la obligación de reaccionar después de su caída ante Costa de Marfil, mientras que el combinado caribeño busca dejar atrás la dura derrota sufrida frente a Alemania. Revisa las alineaciones que alistan ambos entrenadores.

Alineación confirmada de Ecuador

El equipo comandado por Sebastián Beccacece arrancó su participación en la Copa del Mundo con el pie izquierdo tras sufrir una derrota frente a Costa de Marfil. Ese resultado lo dejó en una situación comprometida dentro del Grupo E.

Ahora, la selección ecuatoriana está obligada a reaccionar y mostrar su mejor versión para sumar tres puntos que le permitan seguir en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda del certamen.

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En ese sentido, así saldrá al campo ‘La Tricolor’: Galíndez; Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Vite, Alan Franco; Alcivar, Gonzalo Plata, Yeboah; Enner Valencia.

Alineación confirmada de Curazao

Por su parte, Curazao dejó una grata impresión al marcarle a Alemania en su debut, pero no logró sostener su rendimiento y terminó sufriendo una dura goleada por 7-1, la más amplia del Mundial 2026 hasta el momento.

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El combinado de Concacaf busca prolongar su presencia en su primera Copa del Mundo, siendo además el país con menor población del torneo. En su plantilla destacan nombres como Hansen, del Middlesbrough, y Armando Obispo, del PSV, piezas clave para competir en el certamen.

Teniendo en cuenta ello, este sería su once inicial: Room; Floranus, Gaari, Obispo, Brenet, Fonville; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna, Chong; Locadia.

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DATOS CLAVES

El director técnico Sebastián Beccacece comanda a la selección de Ecuador en el torneo.

Alemania goleó 7-1 a Curazao en el debut de la Copa del Mundo.

Las selecciones de Ecuador y Curazao se enfrentan en la segunda jornada del Grupo E.