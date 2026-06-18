Todo hace indicar que Adrián Quiroz será nuevo jugador de Universitario, pero solo falta una última condición y listo.

Universitario de Deportes llegó a un acuerdo definitivo con Los Chankas para concretar el fichaje del volante peruano Adrián Quiroz. Luego de varias semanas de negociaciones y cuando parecía que la operación podía caerse, ambas instituciones lograron destrabar los últimos detalles y encaminaron el traspaso del mediocampista.

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La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, quien confirmó que tanto el jugador como Los Chankas ya completaron la documentación necesaria para cerrar la transferencia. De esta manera, solo resta que Universitario formalice el último paso administrativo para anunciar la incorporación.

“Adrián Quiroz y Los Chankas ya enviaron sus documentos firmados y se espera que Universitario haga lo propio. Tras eso, se le debe enviar los pasajes para ir a Lima”, informó el comunicador, dejando prácticamente encaminada la llegada del futbolista al cuadro crema.

La contratación de Adrián Quiroz responde a la necesidad de reforzar el mediocampo de Universitario de cara al Torneo Clausura 2026. Además, el jugador llega con la posibilidad de competir por un lugar dentro de un plantel que busca mantenerse como protagonista tanto a nivel local como internacional.

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Adrián Quiroz festejando un gol con Los Chankas en el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

Adrián Quiroz se sumaría a la pretemporada crema la próxima semana

Con la operación en su etapa final, todo apunta a que Adrián Quiroz viajará a Lima en los próximos días para incorporarse al trabajo dirigido por Héctor Cúper. La intención del club es que el volante se integre cuanto antes al grupo y pueda adaptarse al sistema de juego del nuevo comando técnico.

Según el cronograma que maneja Universitario, el mediocampista Adrián Quiroz debería unirse a la pretemporada como máximo el lunes 22 de junio. De esta manera, tendría varias semanas de preparación antes del inicio del Torneo Clausura 2026, donde los cremas buscarán pelear nuevamente por el título de la Liga 1 y reforzar un plantel que sigue sumando nombres para la segunda parte de la temporada.

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Adrián Quiroz durante un partido de Los Chankas en Andahuaylas y durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Los Chankas)

Los números de Adrián Quiroz en el Torneo Apertura 2026

Adrián Quiroz jugó 16 partidos como titular en Los Chankas durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. En total, el volante peruano acumuló 1301 minutos y registró 1 gol, 3 asistencias y un puntaje de 7.19 por parte de Sofascore.

¿Cuánto vale actualmente Adrián Quiroz?

Adrián Quiroz vale 400 mil euros a sus actuales 27 años, según el último informe de Transfermarkt.

Datos claves

Universitario de Deportes fichó al volante peruano Adrián Quiroz procedente de Los Chankas.

El periodista Gustavo Peralta reveló que los clubes ya completaron la documentación necesaria.

El mediocampista Adrián Quiroz se unirá a la pretemporada crema el lunes 22 de junio.