Alineaciones confirmadas para Túnez vs Japón: jugadores clave y cambios tácticos para el partido

La Selección de Túnez y Japón listas para el partidazo por el Mundial 2026. Conoce los representantes de ambos países.

Por la segunda fecha del Mundial 2026 el grupo F se juega un partido vital para dos selecciones. Por un lado se encuentra la Selección de Túnez que acaba de cambiar de entrenador, mientras que la Selección de Japón está en la búsqueda de sumar sus primeros tres puntos.

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A este duelo llegan ambas selecciones con la obligación de ganar para seguir con vida en este torneo internacional. Los africanos tienen la necesidad de no solo ganar, sino que incluso de meter varios goles. Mientras que los asiáticos deben sumar sus primeros tres puntos para tentar clasificar a la siguiente ronda.

Las alineaciones confirmadas del Túnez vs Japón

La Selección de Túnez estrena entrenador pese a ser la segunda fecha del Mundial 2026. Esto tras la llegada de Hervé Renard al banquillo de las ‘Las Águilas de Cartago’. Pues recordemos que debido a la primera fecha, Sabri Lamouchi terminó siendo echado del cargo por perder por goleada.

Selección de Túnez rehidratándose (Foto: Getty).

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Fue un 5-1 contundente el que acabó con una decisión tan polémica en medio de un mundial de fútbol. Suecia simplemente se llevó un gran resultado después de golear a los africanos en la primera fecha y por ello ahora están no solo obligados a ganar, sino hasta golear.

Alineación de Túnez: Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Bronn, Abdi; Shkiri, Mejbri; Saad, Tounekti; Slimane

Japón a pesar de no llegar con sus máximas figuras a este Mundial, ha demostrado un gran funcionamiento como equipo. En la primera fecha se enfrentaron a Países Bajos, el gran favorito para llevarse el grupo, pero como terminó sufriendo el cuadro de la ‘Naranja Mecánica’.

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Selección de Japón celebrando (Foto: Getty).

A nivel defensivo los ‘nipones’ demostraron un gran nivel que les permitió llegar a ganar una pelota aérea que les dio el empate en los minutos finales. Este empate es un punto vital para comenzar este certamen internacional, lo que les permite soñar con llegar a algo más.

Alineación de Japón: Suzuki; Doan, Tomiyasu, Itakura, H.Ito, Nakamura; Kamada, Sano, J.Ito, Tanaka; Ueda

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Jugadores Claves: Japón

El equipo nipón, dirigido por Hajime Moriyasu, llega con una generación plagada de talento que milita en la élite europea. Su juego se basa en la rapidez y la creatividad en tres cuartos de cancha.

Takefusa Kubo: El mediocampista de la Real Sociedad es el motor ofensivo del equipo. Su visión de juego, regate en espacios reducidos y capacidad para filtrar pases serán vitales para desarmar la defensa tunecina.

El mediocampista de la Real Sociedad es el motor ofensivo del equipo. Su visión de juego, regate en espacios reducidos y capacidad para filtrar pases serán vitales para desarmar la defensa tunecina. Ritsu Doan: Jugando para el Eintracht Frankfurt, Doan aporta desequilibrio por las bandas y llegada a gol. Su sociedad con Kubo suele ser una pesadilla para los laterales rivales.

Jugando para el Eintracht Frankfurt, Doan aporta desequilibrio por las bandas y llegada a gol. Su sociedad con Kubo suele ser una pesadilla para los laterales rivales. Takehiro Tomiyasu: La muralla en la zaga. Su polivalencia y lectura defensiva son garantías para frenar los contragolpes físicos que seguramente propondrá Túnez.

Jugadores Claves: Túnez

El cuadro africano llega a este Mundial dispuesto a dar la sorpresa, respaldado por un plantel que mezcla experiencia en las mejores ligas de Europa y una solidez defensiva envidiable.

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Ellyes Skhiri: El capitán y corazón de Túnez. Compañero de Doan en el Eintracht Frankfurt, Skhiri es un recuperador nato con una gran inteligencia táctica. De sus botas nace el equilibrio del equipo y tiene un disparo de media distancia letal.

El capitán y corazón de Túnez. Compañero de Doan en el Eintracht Frankfurt, Skhiri es un recuperador nato con una gran inteligencia táctica. De sus botas nace el equilibrio del equipo y tiene un disparo de media distancia letal. Rani Khedira: El mediocentro del Union Berlin aporta músculo, garra y experiencia en la contención. Su misión será asfixiar la creación de juego japonesa desde la raíz.

El mediocentro del Union Berlin aporta músculo, garra y experiencia en la contención. Su misión será asfixiar la creación de juego japonesa desde la raíz. Hannibal Mejbri: El talento joven del mediocampo. Con su intensidad y agresividad para presionar, puede forzar los errores en la salida de Japón.

Claves y ajustes tácticos para el partido

Este enfrentamiento será un auténtico choque de estilos. El calor de Monterrey también jugará su papel, por lo que la administración de la energía y los cambios desde el banquillo serán determinantes.

El dilema del bloque bajo: Túnez es famoso por su organización y su capacidad de defender en un bloque compacto. Si Japón apuesta por su clásico 4-2-3-1, podría sufrir si no logra abrir el campo con sus extremos (Junya Ito o Daizen Maeda). La variante táctica de Moriyasu podría ser adelantar a sus laterales para generar superioridad numérica por fuera.

Túnez es famoso por su organización y su capacidad de defender en un bloque compacto. Si Japón apuesta por su clásico 4-2-3-1, podría sufrir si no logra abrir el campo con sus extremos (Junya Ito o Daizen Maeda). La variante táctica de Moriyasu podría ser adelantar a sus laterales para generar superioridad numérica por fuera. La batalla en la medular: El centro del campo será una zona de guerra. El doble pivote tunecino (Skhiri y Khedira) intentará imponer el contacto físico y la presión asfixiante sobre los creativos nipones. Si Japón logra pases rápidos de primer toque, anulará la presión africana; si retienen mucho el balón, caerán en la trampa.

El centro del campo será una zona de guerra. El doble pivote tunecino (Skhiri y Khedira) intentará imponer el contacto físico y la presión asfixiante sobre los creativos nipones. Si Japón logra pases rápidos de primer toque, anulará la presión africana; si retienen mucho el balón, caerán en la trampa. Transiciones y contragolpes rápidos: La paciencia será clave para los asiáticos, pero deben estar atentos a las pérdidas. Túnez buscará aprovechar la velocidad de atacantes como Elias Achouri para salir disparados al contragolpe a la espalda de la defensa japonesa, aprovechando cualquier espacio libre dejado por los laterales.

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Datos Claves