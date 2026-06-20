Alineaciones confirmadas Países Bajos vs Suecia por el Mundial 2026: formación y jugadores clave

Países Bajos y Suecia se enfrentan hoy sábado 20 de junio en el NRG Stadium, de Houston, Estados Unidos. Se trata del partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026. Los entrenadores Ronald Koeman y Graham Potter ya tienen definidas sus alineaciones para el duelo.
Duelo importante para ambas selecciones en su misión de avanzar a 16avos de final. Países Bajos inició la Copa del Mundo con un duro empate 2-2 ante Japón. Por lo cual, si no quiere complicar sus aspiraciones en el certamen, debe sumar de a tres puntos.
Duelo europeo en el comienzo de otro día de competencia. 🤝#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 20, 2026
Suecia, por su parte, tuvo un arranque inmejorable. Goleó 5-1 a Túnez y es el líder del Grupo F. Por lo tanto, en caso de ganar, asegurará su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Las alineaciones confirmadas para Países Bajos vs Suecia
PAÍSES BAJOS
- Bart Verbruggen
- Denzel Dumfries
- Jan Paul Van Hecke
- Virgil Van Dijk
- Micky Van de Ven
- Frenkie De Jong
- Ryan Gravenberch
- Tijjani Reijnders
- Donyell Malen
- Cody Gakpo
- Brian Brobbey
- DT: Ronald Koeman
Programación para HOY sábado 20 de junio en el Mundial 2026: quiénes juegan, partidos, horarios y dónde ver en Perú
SUECIA
- Kristoffer Nordfeldt
- Gustaf Lagerbielke
- Isak Hien
- Victor Lindelöf
- Alexander Bernhardsson
- Yasin Ayari
- Jesper Karlstrom
- Gabriel Gudmundsson
- Benjamin Nygren
- Alexander Isak
- Viktor Gyökeres
- DT: Graham Potter
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Novedades y análisis táctico para Países Bajos vs Suecia
Para este partido, no habrá mayores modificaciones en ninguno de los dos equipos. Países Bajos no modifica su sistema de 4-3-3, el cual utilizó ante Japón. La única variante en el once titular es el ingreso de Brian Brobbey para acompañar a Donyell Malen y Cody Gakpo en el ataque. Esto provocaría que Malen pase a jugar por una banda.
Suecia, por su parte, también sostiene su dibujo de juego con un 3-4-1-2 o un 3-5-2, dependiendo de las posiciones de Yasin Ayari, gran figura ante Túnez con dos goles, o de Benjamin Nygren. Se espera que Graham Potter proponga un juego más directo para buscar a Alexander Isak y Viktor Gyökeres, quienes con espacio pueden hacer mucho daño.
Así, el partido se plantea como un duelo de estilos, en donde será determinante que ambas selecciones sean lo más efectivas posibles para no complicarse con el correr de los minutos.
DATOS CLAVE
- Países Bajos y Suecia se enfrentan hoy 20 de junio en el Mundial 2026.
- Ronald Koeman mantiene el sistema 4-3-3 en la alineación titular de Países Bajos.
- Suecia lidera el Grupo F tras vencer 5-1 a Túnez en la primera fecha.