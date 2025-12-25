Es tendencia:
Alianza Lima

Mientras en Talleres gana 370 dólares al año, el sueldo que tendría Girotti en Alianza Lima

Federico Girotti será el nuevo delantero de Alianza Lima para la campaña 2026 y este sería su sueldo.

Bruno Castro

Federico Girotti celebrando.
© GettyFederico Girotti celebrando.

Una gran noticia para los hinchas de Alianza Lima es la llegada de Federico Girotti para la temporada 2026. El delantero ya tiene un acuerdo con los ‘blanquiazules’ y tan solo falta el papeleo para que lo puedan presentar como se debe. Por lo que se espera que pronto se pueda dar esta revelación en sus redes oficiales del club.

Ahora, una de las incógnitas que muchos se hacen es sobre su sueldo. Pues claro, el club está pagando una fortuna por él. 1,6 millones es lo que ha puesto sobre la mesa el cuadro ‘blanquiazul’ para comprar el 50% de su pase a Talleres de Córdoba. Una suma que no es muy común de pagar en el fútbol peruano, pero que en este caso se está haciendo algo especial.

Según lo que se sabe, en la ‘T’ Girotti ganaba la suma de 370 mil dólares al año. Así se pudo saber mediante la web Top Mercato. Lo que viene circulando en varias webs y plataforma es un supuesto sueldo de 100 mil dólares mensuales para el delantero argentino en Perú. Hablamos de 1,2 millones de dólares al año, aparte del pago de 1,6 millones por su ficha.

Supuesto sueldo de Federico Girotti en Alianza Lima (Foto: Facebook).

Federico Girotti el mejor cotizado del fútbol peruano

La llegada de Federico Girotti al fútbol peruano lo pone como el fichaje más caro de la historia. Pero no solo eso, sino que también se pone en el Top de los jugadores con mejor cotización en la Liga 1. Hablamos que llega con un valor de mercado de 2 millones de euros según la web Transfermarkt.

Por otro lado, Santiago González baja a la segunda posición con 1,8 millones de euros. Mientras que el podio lo termina completando Jairo Concha con 1,6 millones. Dejando de esta forma a Alianza Lima primero, seguido de Sporting Cristal y último Universitario en los jugadores más caros.

Datos Extras

  • Alianza Lima pagó 1,6 millones de dólares a Talleres por el 50% del pase de Federico Girotti.
  • El delantero argentino Federico Girotti percibirá un sueldo aproximado de 100 mil dólares mensuales en Perú.
  • Con un valor de 2 millones de euros, Federico Girotti es el jugador más caro de la Liga 1.
