Paolo Guerrero, la leyenda del fútbol peruano, ha sorprendido al anunciar su nuevo rol como presidente de la selección peruana para la Kings World Cup Nations 2026. Este movimiento mediático ocurre en un contexto de gran incertidumbre sobre su futuro contractual, ya que su vínculo con Alianza Lima está a punto de expirar, manteniendo a los aficionados blanquiazules en vilo.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasará con Paolo Guerrero ahora?

La situación del ‘Depredador’ en el club de La Victoria es clave en el mercado de fichajes. A pesar de su expreso deseo de seguir en Alianza Lima, las conversaciones para su renovación se han extendido. Esta ambigüedad contractual resalta el anuncio, sugiriendo que el futbolista está activamente buscando nuevas oportunidades de liderazgo y negocios fuera del campo de juego.

Paolo Guerrero y Alianza Lima todavía no renuevan. (Foto: Carla Redhead).

Guerrero ha establecido una sociedad de alto perfil con El Zein (Andynsane), uno de los streamers peruanos más influyentes, para copresidir la selección nacional en este ambicioso torneo de fútbol 7. Esta alianza fusiona el mundo del deporte con el espectáculo digital, brindando al ‘Depredador’ una alternativa profesional de gran visibilidad.

Publicidad

Publicidad

Paolo Guerrero tomó esta determinación

El Zein no es ajeno a la Kings World Cup, ya que preside el equipo peruano Persas FC en la Kings League Américas. Su experiencia, combinada con la trayectoria y el renombre de Guerrero, promete una gestión que buscará el equilibrio entre la competitividad y el marketing. Mientras Alianza Lima evalúa la continuidad del jugador, Guerrero capitaliza su prestigio en una liga de alcance global.

ver también Movimiento sorpresa en la Liga 1: Alianza Lima quiere cerrar a jugador de la Selección Peruana como su refuerzo bomba

El torneo de selecciones se llevará a cabo en São Paulo, Brasil, del 3 al 17 de enero de 2026. La función de Guerrero como presidente, que implica liderazgo y gestión de equipo, reafirma su compromiso con el deporte y la representación peruana, independientemente de su actividad como jugador. Con este paso, el delantero asegura su relevancia en la escena deportiva mundial, más allá del desenlace de su contrato en Matute.

Publicidad

Publicidad

¿Alianza Lima le renovará a Paolo Guerrero?

Al asumir esta posición influyente en el ámbito digital, Guerrero no solo garantiza su presencia continua en el panorama global tras su carrera activa, sino que también revela una nueva faceta a sus seguidores. Este movimiento estratégico puede interpretarse como una declaración: Paolo Guerrero seguirá siendo una figura central, ya sea liderando la ofensiva blanquiazul o como presidente de una selección mundial. La afición queda a la espera de la decisión de Alianza Lima y del impacto de esta nueva ocupación en su trayectoria deportiva.

DATOS CLAVE