Ganen o pierdan ante Sporting Cristal: el tricampeón con Universitario que Cusco FC tiene acordado para firmar

Luego de la derrota frente a Sporting Cristal por 1-0 por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025, cualquiera podría pensar que Cusco FC solo se enfoca en el partido de vuelta para terminar como Perú 2 en la tabla general. Claro que eso es verdad, aunque la directiva ya visualiza la siguiente temporada y tienen cerrado a un jugador que acaba de ser tricampeón con Universitario de Deportes.

Estamos hablando de Hugo Ancajima, lateral derecho que hasta poco fue parte de las planificaciones del comando técnico liderado por Jorge Fossati. Si bien el defensor no representó ser un titular habitual, tuvo distintos pasajes de buen fútbol y se mantuvo siempre como una opción importante de recambio. Ahora, justamente para encontrar mayor continuidad, Cusco FC lo espera ya mismo.

“De Ate hacia Cusco. Hugo Ancajima será cedido a préstamo a Cusco FC de cara a la temporada 2026. Su vínculo con Universitario culmina en Diciembre del 2026”; fue la más reciente información que compartió el comunicador Luis Espino Risco a través de su cuenta de ‘X’ y con lo cual quedó claro que el defensor buscará más protagonismo en un equipo imperial que quiere pelear por el título.

Los números de Hugo Ancajima en Universitario y lo que le espera en Cusco FC

Hugo Ancajima llegó a Universitario de Deportes de cara a la temporada 2023, cuando Carlos Compagnucci era el director técnico. Luego pasó a ser liderado por Jorge Fossati y en el año 2024 estuvo al mando de Fabián Bustos para que en este 2025 volviera a trabajar de la mano del ‘Nonno‘. Consiguió el tricampeonato nacional y disputó un total de 42 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores.

En dicho trayecto vistiendo la camiseta merengue, el lateral derecho anotó 1 gol y registró dos asistencias, lo cual evidencia que no pudo afianzarse en el puesto de titular. Ahora en Cusco FC espera encontrar un lugar dentro de los planes de un Miguel Rondelli que se ganó un nombre en el país gracias a su buen trabajo en la ciudad imperial y que seguramente tendrá en la mira un título en el 2026.

¿Qué le hace falta a Cusco FC para dar un verdadero golpe de autoridad en la Liga 1?

Si bien Cusco FC ha dado enormes señales de buen juego y de que ha peleado palmo a palmo con Universitario de Deportes el Torneo Clausura 2025, además de siempre estar arriba en la tabla acumulada, la posibilidad de una mayor jerarquía y cantidad de jugadores en la plantilla sería clave para que en el 2026 puedan dar un salto de calidad si quieren realmente lograr su primera estrella.

Fuente: Cusco FC

