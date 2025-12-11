¿Universitario le gana a Alianza Lima el fichaje definitivo de Alan Cantero?

En medio del mercado de fichajes que viene sacudiendo al fútbol peruano, una pregunta comenzó a tomar fuerza entre los hinchas: ¿Universitario le puede ganar a Alianza Lima el fichaje definitivo de Alan Cantero? El delantero argentino ha despertado interés en varios equipos y su nombre empezó a vincularse de manera insistente con el campeón nacional

Sobre este tema habló el periodista Gustavo Peralta en la última edición de L1 MAX: “No, Cantero no va a Universitario. Gusta y es interesante, pero no hay contacto ni conversación ni negociación. Hoy no hay nada”, afirmó con contundencia. Sus palabras desactivan de inmediato los rumores que venían circulando y que generaron expectativa en redes sociales.

La realidad es que Universitario está evaluando un perfil distinto para reforzar su ataque en 2026, priorizando un delantero con más continuidad y mayor peso estadístico reciente. Aunque Alan Cantero sí es del gusto, nunca fue una opción que avanzara hacia una oferta formal.

Por el lado de Alianza Lima, la salida de Alan Cantero generó sorpresa, pero el club ya planifica un recambio ofensivo más amplio, lo que también explica por qué el argentino quedó fuera de los planes. Aun así, Cantero continúa analizando opciones y tendrá que definir si sigue en Godoy Cruz o quizá llegue alguna oferta de otro club de la Liga 1.

Alan Cantero festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Los números de Alan Cantero en Alianza Lima en el 2025

Solo en la temporada 2025 de la Liga 1, Alan Cantero disputó 21 partidos, de los cuales fue titular en 16. Además anotó 3 goles, brindó 3 asistencias y tuvo una puntuación de 7.07 por parte de Sofascore.

Mientras que en la Copa Sudamericana 2025 jugó 5 partidos y fue titular en 2. Marcó 2 goles, tuvo 0 asistencias y una puntuación global de 6.88 por parte de Sofascore.

¿Cuánto dinero gana Alan Cantero?

Alan Cantero ganaba 15 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según la versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se llevaba 180 mil dólares.

¿Cuánto vale Alan Cantero?

Alan Cantero vale 700 mil euros, según la última información de Transfermarkt. Hay que mencionar que en su mejor momento llegó a costar 1 millón y fue en la temporada 2024.

