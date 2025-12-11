Alianza Lima empezó a despedir a Hernán Barcos y lo hizo a través de sus redes sociales. Las cuentas oficiales del conjunto blanquiazul publicaron un emotivo video donde se pueden ver los mejores momentos del ‘Pirata’ en el club. Fue la primera muestra de afecto de la institución tras confirmarse el adiós del experimentado delantero. En tanto, el atacante también usó sus redes sociales para manifestar su adiós de una manera “simple como lo hizo cuando llegó en 2021”.

“¡Gracias ‘Pirata’! Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul“, escribió la cuenta oficial de X (Twitter) de Alianza Lima (@ClubALoficial). Este mensaje estuvo acompañado de un video de 1 minuto con 31 segundos donde Hernán Barcos es protagonista absoluto.

Durante la grabación se pueden ver los mejores momentos de Barcos como futbolista de Alianza Lima. Desde su llegada en 2021 en plena pandemia del Covid-19 hasta sus goles y participaciones destacadas, como el día en que fue arquero ante Ayacucho FC en octubre de 2022 y sus éxitos más recientes como la eliminación a Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025.

VIDEO: la despedida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Poco después de la publicación de Alianza Lima en sus redes sociales, llegó el turno de Hernán Barcos. A través de un video en su cuenta de Instagram, decidió despedirse de una forma sencilla y con un mensaje emotivo para los hinchas blanquiazules. Esto dijo:

Hola a todos, a mi querido pueblo blanquiazul, aquí estoy para despedirme de una manera simple y tranquila, como fue mi llegada.

Vivimos cinco años muy lindos juntos, vivimos cosas espectaculares, emociones y tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño y respeto. Nos ganamos esa admiración mutua. Me quedo con todo eso, con esta última semana de gran cariño y gran soporte.

Me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes que durante estos cinco años me llenaron. Se ganaron una familia aliancista. Por eso hemos sufrido tanto estas semanas junto a mi familia, que cuesta despedirse y salir. Pero seguramente es lo mejor para todos.

Deseo que tengan una gran Navidad, un gran Año Nuevo y que el 2026 sea mucho mejor que fueron estos años. Acá tendrán una familia aliancista más. El pueblo blanquiazul siempre estará en mi corazón”.

Hernán Barcos se va como el máximo goleador extranjero de Alianza Lima

Hernán Barcos se fue de Alianza Lima con la finalización de su contrato y la decisión de la dirección deportiva, encabezada por Franco Navarro, de no renovarle. Por lo tanto, ahora es agente libre y puede negociar con el club que lo quiera. Por una opción de cercanía y familiar, quiere quedarse en Perú.

Alianza Lima despidió así al máximo goleador extranjero de la historia del club. Marcó 77 goles en 189 partidos y en este último año 2025 fueron 15 anotaciones en 47 encuentros. Su paso le dejó al club dos títulos naciones en 2021 y 2022.

La despedida ahora vuelve a generar cierta polémica, ya que se esperaba que el club le diga adiós de una forma diferente y más cercana al hincha. De cualquier manera, se esperan novedades en las próximas horas, ya que una posible conferencia de prensa podría darse el próximo fin de semana, según informó RPP.

Hernán Barcos se acerca a FC Cajamarca

Hernán Barcos ya piensa en el 2026 y evalúa las opciones que tiene sobre la mesa para su futuro profesional. Tras rechazar a Sport Boys, se acerca a FC Cajamarca, club que le ofreció recientemente un año de contrato como futbolista, pero también ser asesor deportivo.

Así, el ‘Pirata’ podría tener su primera experiencia como dirigente deportivo, justo en lo que podría ser su último año como futbolista profesional. Habrá que ver si esto será así y si tendrá su despedida en 2026.

