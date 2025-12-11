La relación entre Universitario de Deportes y el entrenador Jorge Fossati se encuentra en su punto de mayor tensión, rozando la ruptura definitiva. Lo que comenzó como un rumor sobre el ex Selección Peruana por el estratega uruguayo ha escalado a una crisis contractual en la que la dirigencia crema está evaluando una acción drástica: rescindir el contrato de manera anticipada ante el silencio del técnico. El nudo de este conflicto se centra en una cláusula de salida que es precisa y cuantificable.

La cláusula de Jorge Fossati en Universitario

El contrato vigente de Jorge Fossati con el club se extiende hasta fines de 2026. Dentro de dicho acuerdo, existe una cláusula de rescisión estipulada para ambas partes: el pago de tres (3) meses de sueldo para liberar el vínculo. La cual debería pagar cualquiera de los lados, el club o el profesional de la dirección técnica. Según reportes de la prensa especializada, esta cifra ascendería a cerca de $75,000 USD. Este monto, si bien no es menor, se ha convertido en el principal obstáculo para que el club avance en su planificación para la Copa Libertadores y la defensa del título de la Liga 1.

Jorge Fossati está expectante de su futuro en Universitario. (Foto: X).

La principal fuente de fricción es el manejo de los tiempos por parte de Fossati y su representante, Pablo Betancurt. La dirigencia de la ‘U’ está visiblemente “harta del silencio” y de la falta de comunicación oficial sobre su futuro. Se ha conocido que la estrategia del DT pasaría por prolongar el pago de la cláusula hasta el 1 o 2 de enero, forzando al club a esperar hasta el inicio del próximo año para tener las manos libres y comenzar la búsqueda de un nuevo comando técnico, afectando crucialmente el inicio de la pretemporada.

¿Universitario despedirá a Jorge Fossati?

Ante esta dilación y la necesidad imperiosa de comenzar la planificación de la temporada 2026—incluyendo fichajes y el diseño de la pretemporada pautada para el 5 de enero—, Universitario ha decidido actuar. La directiva ha extendido el ultimátum para una respuesta definitiva a mediados de diciembre, y, paralelamente, estaría analizando la vía legal para cortar unilateralmente el contrato antes de la fecha límite que maneja Fossati.

Esta acción legal buscaría justificar la ruptura unilateral en la falta de respuesta y el aparente incumplimiento de la buena fe contractual por parte del entrenador. El objetivo primordial de Universitario es dejar atrás la incertidumbre, proteger su disciplina financiera —rechazando cualquier mejora salarial propuesta— y garantizar que el nuevo cuerpo técnico tenga el tiempo suficiente para asumir el mando sin hipotecar los objetivos del próximo año.

Universitario define pronto el asunto

Por lo tanto, la institución crema ha pasado de la pasividad a la ofensiva. El club no esperará a que se cumplan los tiempos que el entrenador parece haber marcado y está decidido a dar el golpe sobre la mesa en los próximos días. La incertidumbre se acerca a su fin, y todo indica que la historia de Jorge Fossati en Universitario terminará con el club tomando la iniciativa para forzar el desenlace.

