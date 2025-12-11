Alianza Lima despidió a Hernán Barcos y la reacción de sus compañeros desató una enorme polémica

A través de un video publicado en redes sociales, Alianza Lima hizo oficial la salida de Hernán Barcos luego de varias semanas de incertidumbre. Pese al pedido de los hinchas, el club ‘íntimo’ tomó la decisión de no seguir contando con el ‘Pirata’ luego de cinco años.
Su partida se da en medio de una serie de especulaciones sobre una supuesta mala relación entre el delantero argentino y el resto de jugadores que conforman el plantel.
Así reaccionaron los compañeros de Barcos a su salida del club
El mismo día que Alianza Lima confirmó que Hernán Barcos no seguirá vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’, varios de sus excompañerospublicaron fotos en las que se les puede ver celebrando en una reunión navideña junto a sus familiares.
Sergio Peña, Josué Estrada y Miguel Trauco fueron algunos de los futbolistas que más allá de brindarle su apoyo al ‘9’ en un momento tan complicado, decidieron recordar la celebración que vivieron días atrás.
Cabe resaltar que, en dicha reunión, el gran ausente fue Barcos y su familia. El resto de jugadores se hizo presente junto a sus esposas e hijos. Sin duda alguna, una imagen vale más que mil palabras.
Así despidió Alianza Lima a Hernán Barcos
Mediante sus redes sociales, Alianza Lima confirmó la salida de Hernán Barcos. El club ‘blanquiazul’ publicó un emotivo video para rememorar la trayectoria del delantero de 41 años en la institución.
“¡Gracias, ‘Pirata’! Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul“, fue el mensaje que acompañó el emotivo video.
En el video, el club expresó su agradecimiento a Barcos por su dedicación y todo lo que aportó a Alianza durante estos cuatro años, en los que se coronó bicampeón de la Liga 1.
