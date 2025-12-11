Es tendencia:
Alianza Lima despidió a Hernán Barcos y la reacción de sus compañeros desató una enorme polémica

Jugadores del cuadro 'íntimo' sorprendieron al reaccionar a la dura salida del delantero argentino. Conoce todos los detalles.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima durante un partido en Liga 1.
© XAlianza Lima durante un partido en Liga 1.

A través de un video publicado en redes sociales, Alianza Lima hizo oficial la salida de Hernán Barcos luego de varias semanas de incertidumbre. Pese al pedido de los hinchas, el club ‘íntimo’ tomó la decisión de no seguir contando con el ‘Pirata’ luego de cinco años.

Su partida se da en medio de una serie de especulaciones sobre una supuesta mala relación entre el delantero argentino y el resto de jugadores que conforman el plantel.

Así reaccionaron los compañeros de Barcos a su salida del club

El mismo día que Alianza Lima confirmó que Hernán Barcos no seguirá vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’, varios de sus excompañerospublicaron fotos en las que se les puede ver celebrando en una reunión navideña junto a sus familiares.

Alianza Lima se despidió a Hernán Barcos con emotivo video que hará llorar a los hinchas

Alianza Lima se despidió a Hernán Barcos con emotivo video que hará llorar a los hinchas

Sergio Peña, Josué Estrada y Miguel Trauco fueron algunos de los futbolistas que más allá de brindarle su apoyo al ‘9’ en un momento tan complicado, decidieron recordar la celebración que vivieron días atrás.

Cabe resaltar que, en dicha reunión, el gran ausente fue Barcos y su familia. El resto de jugadores se hizo presente junto a sus esposas e hijos. Sin duda alguna, una imagen vale más que mil palabras.

Así despidió Alianza Lima a Hernán Barcos

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima confirmó la salida de Hernán Barcos. El club ‘blanquiazul’ publicó un emotivo video para rememorar la trayectoria del delantero de 41 años en la institución.

¡Gracias, ‘Pirata’! Hoy nos despedimos agradeciendo todo lo que nos diste. Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul“, fue el mensaje que acompañó el emotivo video.

En el video, el club expresó su agradecimiento a Barcos por su dedicación y todo lo que aportó a Alianza durante estos cuatro años, en los que se coronó bicampeón de la Liga 1.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima hizo oficial la salida de Hernán Barcos tras cinco años en el club, publicando un emotivo video de despedida en redes sociales.
  • El video de despedida de Alianza Lima agradeció a Hernán Barcos por su trayectoria, en la que se coronó bicampeón de la Liga 1.
  • Varios excompañeros de Hernán Barcos publicaron fotos celebrando una reunión navideña, a la que el delantero y su familia no asistieron.
nicole cueva
Nicole Cueva
