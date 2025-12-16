Tolima 0-1 Junior EN VIVO y GRATIS por la Final de la Liga BetPlay vía RCN, Win Sports y Win Sports Play: Gol de Enamorado

Noche de definición en el fútbol de Colombia, donde se conocerá al campeón de este país. Deportes Tolima se medirá frente a Junior en un juego de vuelta desde las 19:30 horas de Perú y Colombia. Duelo que se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. La transmisión estará a cargo de RCN, Win Sports y Win Sports Play. Pero podrás seguir el minuto a minuto desde Bolavip Perú.

La primera final se disputó en Barranquilla y tuvo como ganador al cuadro ‘Tiburón’. Los locales no tuvieron problema para ser contundentes y pese a que no tuvieron la posesión de la pelota, marcaron los goles en el momento clave para poder llevarse el partido y una ventaja importante.

José Enamorado fue la gran estrella de este juego con dos anotaciones a los 5 y 39 minutos. Mientras tanto, Bryan Castrillón terminó anotando el otro tanto con el que vapulearon en la ida por 3-0 al cuadro de Ibagué que ahora espera el milagro para poder revertir este mal resultado.