Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga BetPlay

Tolima 0-1 Junior EN VIVO y GRATIS por la Final de la Liga BetPlay vía RCN, Win Sports y Win Sports Play: Gol de Enamorado

Deportes Tolima se enfrenta a Junior por la Final de la Liga BetPlay. El 'tiburón' ganó el partido de ida por 3-0.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Deportes Tolima vs. Junior.
© Deportes TolimaDeportes Tolima vs. Junior.

Noche de definición en el fútbol de Colombia, donde se conocerá al campeón de este país. Deportes Tolima se medirá frente a Junior en un juego de vuelta desde las 19:30 horas de Perú y Colombia. Duelo que se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. La transmisión estará a cargo de RCN, Win Sports y Win Sports Play. Pero podrás seguir el minuto a minuto desde Bolavip Perú.

La primera final se disputó en Barranquilla y tuvo como ganador al cuadro ‘Tiburón’. Los locales no tuvieron problema para ser contundentes y pese a que no tuvieron la posesión de la pelota, marcaron los goles en el momento clave para poder llevarse el partido y una ventaja importante.

José Enamorado fue la gran estrella de este juego con dos anotaciones a los 5 y 39 minutos. Mientras tanto, Bryan Castrillón terminó anotando el otro tanto con el que vapulearon en la ida por 3-0 al cuadro de Ibagué que ahora espera el milagro para poder revertir este mal resultado.

Publicidad

¡Arrancó el segundo tiempo!

Ya se juega el segundo tiempo del Deportes Tolima 0-1 Junior.

¡Final del primer tiempo!

Se terminó el primer tiempo, Junior va ganando 4-0 en el global ante Deportes Tolima.

45+2' ¡Deportes Tolima se lo perdió!

Remate de media distancia sin portero y se fue afuera por poco, Tolima no llega a descontar.

45' ¡Tarjeta amarilla en Deportes Tolima!

Marlon Torres es amonestado con tarjeta amarilla tras una falta en el mediocampo.

44' ¡Tarjeta amarilla en Deportes Tolima!

Brayan Rovira es amonestado por intentar sacar a Paiva del campo tras su expulsión.

Publicidad

41' ¡Tarjeta roja en Junior!

Paiva es expulsado por una agresión, el árbitro no dudó un solo minuto en sacarle la roja.

35' ¡Deportes Tolima sin ideas!

El cuadro de Deportes Tolima se ha quedado sin ideas después del gol recibido por Junior, no tiene oportunidades claras.

29' ¡Deportes Tolima volvió a intentar!

El cuadro de Deportes Tolima intentó el remate de media distancia, pero sin efectividad.

16' ¡Gooooooool de Junior!

Enamorado apareció solo en el ataque, aprovechó su oportunidad y ahora lo ganan 1-0 ante Tolima y en el global 4-0.

8' ¡Se durmió Deportes Tolima!

Castrillón tuvo para definir el partido, pero a pesar de estar solo, terminó fallando el remate.

Publicidad

2' ¡Tolima se perdió el primero!

Pase al centro de Deportes Tolima y nadie llegó para solo empujarla, fue una clara situación.

¡Arrancó el partido!

Dio inicio al partido entre Deportes Tolima vs. Junior por la final Liga BetPlay.

¡Néstor Lorenzo presente!

El técnico de Colombia está presente en el Deportes Tolima vs. Junior.

Tweet placeholder

¡La hinchada no abandona!

Así fue el banderazo de la hinchada de Deportes Tolima, confiando en la remontada.

Tweet placeholder

¡Todo listo para que ruede la pelota!

El Estadio Manuel Murillo Toro de la gran final.

Imagen
Publicidad

¡Alineación de Deportes Tolima!

El cuadro de Deportes Tolima sale de la siguiente forma: Christopher Fiermarin; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez; Juan Pablo Nieto, Bryan Rovira, Jersson González, Kevin Pérez, Mauricio González; Adrián Parra.

Imagen

¡Alineación de Junior!

El cuadro de Junior va de la siguiente forma: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno, Jesús Rivas, Yimmi Chara, Bryan Castrillón, José Enamorado; Guillermo Paiva.

Imagen

¡Junior llegó al estadio!

El cuadro de Junior llegó al Estadio Manuel Murillo Toro.

Imagen

¡Tolima listo para el partido!

Deportes Tolima ya tiene el camerino listo para poder pensar en darle la vuelta al partido.

Imagen

¡Bienvenidos al Deportes Tolima vs. Junior!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Deportes Tolima vs. Junior por la final de la Liga BetPlay.

Publicidad
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
¡Goleada en Barranquilla! Junior venció 3-0 a Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay
Futbol Internacional

¡Goleada en Barranquilla! Junior venció 3-0 a Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay

A qué hora, dónde ver y alineaciones de Junior vs. Tolima por la final de la Liga BetPlay
Futbol Internacional

A qué hora, dónde ver y alineaciones de Junior vs. Tolima por la final de la Liga BetPlay

¿Cuándo se juegan las finales entre Tolima y Junior por la Liga BetPlay 2025?
Futbol Internacional

¿Cuándo se juegan las finales entre Tolima y Junior por la Liga BetPlay 2025?

Mundialista con la Selección Peruana criticó sin piedad la convocatoria de Fabio Gruber
Selección Peruana

Mundialista con la Selección Peruana criticó sin piedad la convocatoria de Fabio Gruber

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo