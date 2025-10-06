Selección Peruana tenía prácticamente cerrado a su nuevo entrenador, pero apareció este gigante

Es inusual que una premisa que se refiere a un evento ya consumado mantenga su relevancia, ya que su desenlace podría restarle impacto. Sin embargo, en esta ocasión, la información compartida por Diego Rebagliati adquiere una validez particular. Rebagliati ha revelado detalles que se alinean perfectamente con discusiones internas en nuestra redacción: “Me dijeron que la FPF estuvo a nada de convencer a Zubeldía de que no agarrara Fluminense para que viniera acá”.

Luis Zubeldía estuvo cerca de la Selección Peruana

Esta declaración de Rebagliati corrobora una exclusiva que Bolavip Perú había publicado semanas atrás, destacando el profundo interés de la Federación Peruana de Fútbol en los servicios de Zubeldía. Este acercamiento ocurrió antes de que el director técnico argentino formalizara su incorporación al club brasileño, el Fluminense. Aparentemente, las negociaciones avanzaban por buen camino y con gran seriedad.

No obstante, el fútbol, con sus giros inesperados, dictó un desenlace diferente. La posibilidad de que Zubeldía asumiera las riendas de la selección peruana, por un breve período, se sintió tangible, generando expectativas que finalmente no se concretaron. El hecho de que no exista una urgencia palpable dentro de la Federación Peruana de Fútbol para designar a su próximo entrenador encuentra una explicación lógica, según el comunicador Rebagliati. Él aclara: “El siguiente partido oficial de Perú es en 2027. Es agarrar Perú para que todo 2026 se jueguen solo amistosos. Es cierto, tienes tiempo en ese lapso para armar el equipo que quieres, pero ni siquiera está definido cómo es la alineación”.

Luis Zubeldía estuvo cerca de la Selección Peruana. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

El gran reto de Jean Ferrari en la Selección Peruana

Esta perspectiva sugiere que la FPF dispone de un margen considerable para tomar una decisión bien meditada. El año 2026 se presenta como un período de preparación y experimentación a través de encuentros amistosos, lo que permite al futuro estratega tener una visión clara y la oportunidad de moldear el equipo según su visión. La ausencia de partidos competitivos inmediatos relaja la presión en la búsqueda del técnico ideal, permitiendo a la federación evaluar exhaustivamente a los candidatos y sus propuestas.

Sin embargo, también plantea el desafío de mantener la motivación y el ritmo competitivo en un equipo que no tendrá encuentros oficiales por un tiempo prolongado, y que aún no tiene una estructura base definida. La labor de Jean Ferrari como director deportivo de La Blanquirroja se verá en este momento, cuando tenga la presión de elegir el nombre idóneo para el flamante entrenador. Que conducirá a Perú al nuevo Mundial, que tiene por delante.