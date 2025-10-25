Es tendencia:
Noche Blanquiazul de Vóley EN VIVO Y GRATIS: Alianza Lima presenta a sus nuevas jugadoras

El club 'íntimo' hará oficial la presentación de su plantel de vóley para la temporada 2025/2026. Todos los detalles del evento.

Fluminense se hace presente en el campo

Fluminense saludó al público presente en el coliseo antes de su enfrentamiento con Alianza Lima en la Noche Blanquiazul.

Presentación oficial del comando técnico de Alianza Lima

Facundo Morando - Director Técnico
David Castellanos - Primer Asistente Técnico
Gaspar Vicuña - Segundo Asistente Técnico
Luis Soto - Tercer Asistente Técnico
Ezequiel Alem - Preparador Físico
Hernán Cusolito - Videoanalista
Jorge Calderón - Fisioterapeuta

Renato Ojeda - Delegado
Cenaida Uribe - Sub Gerente Vóleibol

Las 3 jugadoras más ovacionadas de la presentación

Con la #10 Maeva Orle, con la #18 Ysabella Sánchez y con la #21 Esmeralda Sánchez.

Ahora fue el turno de las conocidas de la casa

Con la #17 Nayeli Yabar y con la #2 Diana de la Peña.

¡Empiezan a salir los refuerzos!

Con la #25 Doris Gonzalez, con la #8 Sandra Ostos, con la #22 Meegan Hart, con la #15 María Alejandra Marín y con la #1 Elina Rodríguez.

Continúan saliendo las jugadoras al campo

Con la #9 Esmeralda Loroña, con la #20 Zahira Quiñe, con la #3 Yanlis Feliz y con la #6 Maricarmen Guerrero.

¡Inició la presentación del plantel de Alianza Lima!

La primera en salir por el túnel fue Clarivett Yllescas.

¡Bienvenidos a la cobertura del Alianza Lima vs. Fluminense!

Alianza Lima se enfrentará a Fluminense en lo que será el segundo partido de la jornada de la Noche Blanquiazul 2025. Sigue el minuto a minuto del evento.

Por Nicole Cueva

Presentación oficial del plantel de Alianza Lima Vóley.
© Alianza Lima VóleyPresentación oficial del plantel de Alianza Lima Vóley.

Alianza Lima se alista para una temporada exigente en la que competirá en la Liga Peruana de Vóley, el Mundial de Clubes y el Sudamericano de Clubes. Su primera gran prueba será en la Noche Blanquiazul, donde debutará enfrentando a Fluminense de Brasil.

“Alianza Lima comenzó a armar su equipo para el próximo año en abril. Cuando yo llegué, en el primer almuerzo que tuve con Cenaida Uribe, ella me comentó que tenía jugadoras contratadas para el año próximo. Alianza Lima compite contra equipos europeos no solo en el campo de juego, sino también a la hora de contratar jugadores“, expresó Facundo Morando, DT del cuadro ‘íntimo’.

nicole cueva
Nicole Cueva
