Noche Blanquiazul de Vóley EN VIVO Y GRATIS: Alianza Lima presenta a sus nuevas jugadoras

Alianza Lima se alista para una temporada exigente en la que competirá en la Liga Peruana de Vóley, el Mundial de Clubes y el Sudamericano de Clubes. Su primera gran prueba será en la Noche Blanquiazul, donde debutará enfrentando a Fluminense de Brasil.
“Alianza Lima comenzó a armar su equipo para el próximo año en abril. Cuando yo llegué, en el primer almuerzo que tuve con Cenaida Uribe, ella me comentó que tenía jugadoras contratadas para el año próximo. Alianza Lima compite contra equipos europeos no solo en el campo de juego, sino también a la hora de contratar jugadores“, expresó Facundo Morando, DT del cuadro ‘íntimo’.