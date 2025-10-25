Noche Blanquiazul de Vóley EN VIVO Y GRATIS: Alianza Lima presenta a sus nuevas jugadoras

Alianza Lima se enfrentará a Fluminense en lo que será el segundo partido de la jornada de la Noche Blanquiazul 2025. Sigue el minuto a minuto del evento.

Con la #9 Esmeralda Loroña, con la #20 Zahira Quiñe, con la #3 Yanlis Feliz y con la #6 Maricarmen Guerrero.

Con la #25 Doris Gonzalez, con la #8 Sandra Ostos, con la #22 Meegan Hart, con la #15 María Alejandra Marín y con la #1 Elina Rodríguez.

Fluminense saludó al público presente en el coliseo antes de su enfrentamiento con Alianza Lima en la Noche Blanquiazul .

Alianza Lima se alista para una temporada exigente en la que competirá en la Liga Peruana de Vóley, el Mundial de Clubes y el Sudamericano de Clubes. Su primera gran prueba será en la Noche Blanquiazul, donde debutará enfrentando a Fluminense de Brasil.

“Alianza Lima comenzó a armar su equipo para el próximo año en abril. Cuando yo llegué, en el primer almuerzo que tuve con Cenaida Uribe, ella me comentó que tenía jugadoras contratadas para el año próximo. Alianza Lima compite contra equipos europeos no solo en el campo de juego, sino también a la hora de contratar jugadores“, expresó Facundo Morando, DT del cuadro ‘íntimo’.