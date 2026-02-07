Es tendencia:
Alianza Lima

Miguel Trauco metió presión a Alianza Lima y exigió el pago de un fuerte monto para firmar su salida

Tras conocerse su desvinculación oficial de Alianza Lima, también se reveló que Miguel Trauco exigió un fuerte monto para irse.

Por Aldo Cadillo

Miguel Trauco con la camiseta de Alianza Lima.
© Getty Images.Miguel Trauco con la camiseta de Alianza Lima.

Tras 24 horas de haberse hecho oficial la salida de Miguel Trauco de Alianza Lima, se conocieron nuevos detalles del acuerdo económico que cerraron ambas partes, revelando que el lateral izquierdo resignó el 60 % de su salario por el tiempo que le restaba de contrato con el club blanquiazul.

Según la información del periodista Gerson Cuba, Trauco aceptó una reducción importante para destrabar su desvinculación, lo que se traduce en que recibió alrededor de 160 mil dólares como compensación final, una cifra menor a la que le correspondía inicialmente por vínculo vigente.

“El caso de Sergio Peña es distinto, él se va sin recibir ni un sol, ha rescindido por completo. En el caso de Miguel Trauco, ha resignado el 60 % de su sueldo, con eso se acabó la situación”, explicó Cuba, marcando la diferencia entre ambos procesos de salida.

Este acuerdo le permitió a Alianza Lima aliviar una carga económica significativa, considerando que Trauco era uno de los jugadores mejor pagados del plantel y que su continuidad estaba totalmente descartada tras el escándalo extradeportivo que sacudió al club.

Alianza sacó comunicado oficial sobre Trauco y Peña. (Foto: Alianza Lima)

Trauco exigió monto para salir de Alianza

Desde el entorno íntimo consideran que la negociación fue beneficiosa para ambas partes: el jugador logra salir sin un conflicto legal largo y el club evita pagar casi la totalidad del contrato, en un momento donde la dirigencia busca ordenar sus finanzas.

La última decisión que tomó Alianza Lima con Miguel Trauco y cuál será su futuro

De esta manera, la salida de Miguel Trauco no solo cerró un capítulo polémico en Alianza Lima, sino que también dejó en evidencia el fuerte impacto económico que tuvo la crisis, con dos futbolistas de alto perfil dejando el club bajo condiciones muy distintas.

Miguel Trauco jugando con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuántos años tiene Miguel Trauco?

Miguel Trauco tiene 33 años, juega de lateral izquierdo y está próximo a dejar Alianza Lima tras un escándalo extradeportivo que aceleró su salida del plantel.

¿Cuánto vale actualmente Miguel Trauco?

Miguel Trauco vale actualmente 500 mil euros, según la última información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su punto más alto fue en el 2017 cuando alcanzó la cifra de 2 millones a sus 25 años y jugando por el Flamengo de Brasil.

Datos claves

  • Miguel Trauco resignó el 60 % de su salario para desvincularse de Alianza Lima.
  • El lateral recibió 160 mil dólares como compensación final tras cerrar el acuerdo económico.
  • El futbolista Sergio Peña también rescindió su contrato completo sin recibir ninguna compensación económica.
Aldo Cadillo
