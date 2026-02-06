Alianza Lima ya tomó una decisión firme respecto al futuro de Miguel Trauco y, al igual que ocurrió con Sergio Peña, el club íntimo está decidido a desvincular al lateral izquierdo en los próximos días, poniendo fin a su vínculo contractual.

Según se conoció, las conversaciones entre la dirigencia blanquiazul y el entorno del futbolista están encaminadas para llegar a un acuerdo y que Trauco firme la rescisión de contrato, en un movimiento que responde tanto al contexto deportivo como institucional que atraviesa el club.

De esta manera, Trauco dejará oficialmente Matute tras un paso marcado por la irregularidad y, en las últimas semanas, por el escándalo extradeportivo que terminó por acelerar su salida definitiva del plantel de Alianza Lima.

Así, Alianza Lima continúa su proceso de reestructuración interna y limpieza de plantel, mientras Trauco se prepara para iniciar una nueva etapa lejos de La Victoria, con la misión de recuperar estabilidad deportiva y personal.

Miguel Trauco dejará Alianza Lima en los próximos días. (Foto: Producción Bolavip)

El futuro de Trauco lejos de Alianza Lima

Ahora, el futuro del defensor peruano de 33 años apunta a dos destinos concretos: una opción es el fútbol de Indonesia, liga que viene tentando a varios jugadores sudamericanos por su atractivo económico.

La otra alternativa que maneja Miguel Trauco es Unión Comercio, club de la Liga 2 del fútbol peruano, donde podría tener continuidad, protagonismo y la posibilidad de relanzar su carrera tras un periodo turbulento.

¿Cuántos años tiene Miguel Trauco?

Miguel Trauco tiene 33 años, juega de lateral izquierdo y está próximo a dejar Alianza Lima tras un escándalo extradeportivo que aceleró su salida del plantel.

¿Cuánto vale actualmente Miguel Trauco?

Miguel Trauco vale actualmente 500 mil euros, según la última información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su punto más alto fue en el 2017 cuando alcanzó la cifra de 2 millones a sus 25 años y jugando por el Flamengo de Brasil.

Datos claves