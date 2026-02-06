Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

La última decisión que tomó Alianza Lima con Miguel Trauco y cuál será su futuro

Alianza Lima no quiere saber más de Miguel Trauco y por eso tomó una nueva postura sobre su continuidad en el plantel.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Miguel Trauco en Alianza Lima.
© Producción Bolavip.Miguel Trauco en Alianza Lima.

Alianza Lima ya tomó una decisión firme respecto al futuro de Miguel Trauco y, al igual que ocurrió con Sergio Peña, el club íntimo está decidido a desvincular al lateral izquierdo en los próximos días, poniendo fin a su vínculo contractual.

Publicidad

Según se conoció, las conversaciones entre la dirigencia blanquiazul y el entorno del futbolista están encaminadas para llegar a un acuerdo y que Trauco firme la rescisión de contrato, en un movimiento que responde tanto al contexto deportivo como institucional que atraviesa el club.

De esta manera, Trauco dejará oficialmente Matute tras un paso marcado por la irregularidad y, en las últimas semanas, por el escándalo extradeportivo que terminó por acelerar su salida definitiva del plantel de Alianza Lima.

Así, Alianza Lima continúa su proceso de reestructuración interna y limpieza de plantel, mientras Trauco se prepara para iniciar una nueva etapa lejos de La Victoria, con la misión de recuperar estabilidad deportiva y personal.

Publicidad
Miguel Trauco dejará Alianza Lima en los próximos días. (Foto: Producción Bolavip)

Miguel Trauco dejará Alianza Lima en los próximos días. (Foto: Producción Bolavip)

El futuro de Trauco lejos de Alianza Lima

Ahora, el futuro del defensor peruano de 33 años apunta a dos destinos concretos: una opción es el fútbol de Indonesia, liga que viene tentando a varios jugadores sudamericanos por su atractivo económico.

Bombazo: Zambrano, separado de Alianza Lima, definió su próximo club y estaría en Segunda División

ver también

Bombazo: Zambrano, separado de Alianza Lima, definió su próximo club y estaría en Segunda División

La otra alternativa que maneja Miguel Trauco es Unión Comercio, club de la Liga 2 del fútbol peruano, donde podría tener continuidad, protagonismo y la posibilidad de relanzar su carrera tras un periodo turbulento.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuántos años tiene Miguel Trauco?

Miguel Trauco tiene 33 años, juega de lateral izquierdo y está próximo a dejar Alianza Lima tras un escándalo extradeportivo que aceleró su salida del plantel.

¿Cuánto vale actualmente Miguel Trauco?

Miguel Trauco vale actualmente 500 mil euros, según la última información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su punto más alto fue en el 2017 cuando alcanzó la cifra de 2 millones a sus 25 años y jugando por el Flamengo de Brasil.

Publicidad

Datos claves

  • Alianza Lima rescindirá el contrato del lateral izquierdo Miguel Trauco en los próximos días.
  • El defensor de 33 años evalúa ofertas del fútbol de Indonesia y Unión Comercio.
  • La salida definitiva de Miguel Trauco fue acelerada por un reciente escándalo extradeportivo.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
La baja de último minuto que tendrá Universitario para enfrentar a Cusco FC por Liga 1
Universitario

La baja de último minuto que tendrá Universitario para enfrentar a Cusco FC por Liga 1

Golpe en la 'U': Se confirman todas las bajas para el partido ante Cusco
Universitario

Golpe en la 'U': Se confirman todas las bajas para el partido ante Cusco

Universitario quiere ganar en la altura: Los cambios para dar el golpe a Cusco
Universitario

Universitario quiere ganar en la altura: Los cambios para dar el golpe a Cusco

Oficial: Alianza Lima comunicó el futuro de Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano
Alianza Lima

Oficial: Alianza Lima comunicó el futuro de Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo