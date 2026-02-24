¿Le buscan reemplazo? Gustavo Zevallos reveló cuál es la postura de Sporting Cristal con Felipe Vizeu: “Se arregla con…”

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores que más críticas viene recibiendo en Sporting Cristal, sin duda alguna es Felipe Vizeu quien no genera consenso entre los hinchas. Todavía no ha sido capaz de demostrar que realmente es ese delantero que necesita el equipo para marcar la diferencia, aunque desde la dirigencia seguirán apostando por él y dándole toda la confianza.

Ahora fue Gustavo Zevallos quien se refirió a la situación de Felipe Vizeu en Sporting Cristal. Luego de no anotar ante Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo y encima cometer la falta que derivó en penal para el rival que sería convertido por Álex Valera, el Director Deportivo salió en defensa del brasileño y aseguró qué es lo que necesita para cambiar este momento.

“No es un tema económico. Hay mucha gente que habla de Felipe y entiendo. El fin de semana sucedieron situaciones que a veces hace que la gente hable más, pero sabemos que es un profesional de un nivel como para Sporting Cristal. Esto se arregla con buenas actuaciones y con goles”; comentó Gustavo Zevallos en una reciente entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘ de ‘RPP‘.

Ahora, respecto a las consultas si es que Sporting Cristal analiza la posibilidad de contratar a un nuevo delantero al tener un cupo de extranjero libre, el directivo manifestó lo siguiente: “Tenemos a Luis Iberico, Irven Ávila, Diego Otoya y Mateo Rodríguez. No estamos pensando en traer a nadie por ahora”. Es así que queda clarísimo que el club seguirá apostando por Felipe Vizeu a como de lugar.

Los números de Felipe Vizeu con camiseta de Sporting Cristal

Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal de cara al segundo semestre de la temporada 2025. En dicho periodo tan solo pudo anotar 2 goles y fueron frente a Ayacucho FC por el Torneo Apertura 2025. Si bien se pensó que agarraría confianza con dichas anotaciones, las lesiones le pasaron una mala factura y desde ahí es que también perdió cierta confianza entre los hinchas cerveceros.

En esta temporada, ya pudo anotar frente a FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo y ante Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape, ambos partidos en el marco del Torneo Apertura 2026. En resumen, el brasileño lleva tan solo 4 goles anotados en 14 partidos disputados y hasta el día de hoy entendemos que tanto la directiva como el comando técnico confían plenamente en que pueda mejorar.

Fuente: Getty Images.

