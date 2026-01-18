Mr Peet se cansó de perder y señaló el refuerzo que necesita Alianza Lima: “Busquen a un…”

Alianza Lima está teniendo una pretemporada bastante dudosa tras perder sus primeros dos partidos. No se ve una idea de juego y esto tiene a los hinchas más que mortificados. Por esa razón, el periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, no dudó en dejar su recomendación para que el equipo resurja de sus cenizas.

Publicidad

Publicidad

La derrota por 2-1 ante Unión fue un duro golpe que no se esperaba en La Victoria. Si bien son partidos de práctica, se espera que ante estos rivales puedan llegar a verse una mejor cara. Pero fue un pésimo encuentro, en donde se pudo ver más que todo errores y falta de fútbol de algunos jugadores. Lo que ha preocupado a mas de uno.

Es por eso que el periodista deportivo, Peter Arévalo no dudó un solo momento en pedir un nuevo refuerzo. Sabiendo que se viene el sétimo extranjero, pues espera que pueda confiar en un jugador que tenga muy buen manejo con el balón. Capaz de ser alguien que pueda conducir los hilos del equipo, algo que con Sergio Peña no se ha podido ver por ahora.

Publicidad

Publicidad

“Si Alianza no consigue un gol como Montaño, un tipo que se saque uno o dos o a quién le de la gana y te ponga el pase de gol o si no tiene alternativas para el pase de gol, le pegue al arco y en los tiros libres también le pegue al arco”, comenzó diciendo del jugador que desearía en el club.

“Yo sé que están en contra del séptimo cupo, yo también lo estoy, pero si se abre esta alternativa, busquen a un conch*sumadr*, Montaño y Marquinho eran de esos, ni qué decir de Cueto o Cubillas“, explicó.

¿Alianza Lima traerá un jugador para el sétimo extranjero?

Por lo pronto, no se sabe las intensiones de Alianza Lima para reforzarse con un jugador más. Luis Advíncula terminó siendo su último fichaje de cara a la temporada 2025. Pero ahora con la situación de no estar ganando partidos, de no encontrar una forma de jugar, quizás para Pablo Guede traer un tipo específico de jugador podría ayudarle a tener un mejor plantel y funcionamiento.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula en el entrenamiento (Foto: Alianza Lima).

Muchos están pidiendo que se fiche a un extremo, mientras que otros un volante creativo. Pero en este caso, todo va a depender de lo que pueda necesitar el DT argentino, quien tiene que tomar una decisión para conseguir mejorar la idea. Por lo pronto en los dos amistosos que disputó no se vio un nivel alto del equipo, más bien todo lo contrario.

Datos Claves

Alianza Lima cayó 2-1 ante Unión en la pretemporada dirigida por Pablo Guede .

cayó ante en la pretemporada dirigida por . Peter Arévalo recomendó usar el séptimo cupo de extranjero para fichar un volante creativo.

recomendó usar el de extranjero para fichar un volante creativo. Luis Advíncula se mantiene como el último fichaje realizado para la temporada 2025.

Publicidad