Alianza Lima cayó por 2-1 frente a Atlético Unión de Santa Fe en la segunda jornada de la Serie Río de La Plata 2026. El resultado volvió a encender los cuestionamientos hacia Pablo Guede y su plantel, y uno de los salió a criticarlo fue el narrador deportivo Peter Arévalo, quien se mostró tajante al evaluar las primeras presentaciones del estratega argentino.

El popular ‘Mr. Peet’ se refirió inicialmente a la propuesta futbolística de Guede, caracterizada por la salida limpia desde la portería, y la calificó como riesgosa durante la más reciente emisión de su programa de YouTube ‘Madrugol’.

“Aun con las variantes, con lo que se hizo en el primer y segundo tiempo, Alianza no tiene fútbol. No muestra juego”, expresó el comunicador.

Mr. Peet comparó a Pablo Guede con Néstor Gorosito

Arévalo sostuvo que Alianza Lima carece de juego desde el mediocampo hacia adelante y aprovechó para recordar que ese mismo aspecto fue duramente cuestionado durante la etapa de Néstor Gorosito como entrenador de los ‘íntimos’.

“Una de las situaciones por las que se cuestionó a ‘Pipo’ Gorosito la temporada anterior fue que, cuando los equipos se defendían atrás, no había juego ni sorpresa. Hoy tampoco la hubo. Unión hizo el segundo gol, se replegó y formó un equipo corto. Alianza en el segundo tiempo fue el equipo de ‘Pipo’ Gorosito. No es una exageración”, expresó.

El narrador deportivo afirmó además que, pese al cambio en el banquillo, no se perciben diferencias en el funcionamiento del equipo tras la salida de ‘Pipo’ y la llegada de Guede a La Victoria.

ver también “Jugá para adelante…”: Pablo Guede se cansó del fútbol que muestra Sergio Peña en Alianza Lima

“Una de las críticas al equipo de Gorosito era la falta de sorpresa y la dependencia de la inspiración individual. El gol de Alianza llegó por una jugada individual de Castillo, no por una acción trabajada. Pero no se vio nada distinto respecto al equipo de Gorosito”, señaló.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Después de la derrota ante Independiente en el estreno y la caída frente a Unión en la segunda fecha, Alianza Lima solo le resta disputar un partido más para mejorar su imagen en la Serie Río de La Plata. En teoría, este último compromiso será el más exigente, debido al nivel del rival que enfrentará.

El conjunto ‘blanquiazul’ se medirá ante Colo Colo de Chile, que tiene en sus filas a jugadores de renombre como Arturo Vidal. El encuentro se llevará a cabo el domingo 19 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo, a las 19:00 horas de Perú.

