“Contaban conmigo”: Pablo Lavandeira confesó por qué no se quedó en Alianza Lima y fichó por FC Cajamarca

Cuando en su momento se hablaba de que era uno de los jugadores para recuperar en Alianza Lima y que se quedaría en club pensando en la temporada 2026, Pablo Lavandeira no pudo llegar a un acuerdo con la directiva y terminó arreglando con FC Cajamarca. Hoy, luego de varios dimes y diretes, el propio jugador confesó lo que realmente pasó para que haya cambiado de aires.

En una reciente entrevista con el programa deportivo ‘Hablemos de MAX‘, el mismo Pablo Lavandeira tocó el tema con mayores detalles y contó que tenía mucho contacto con Néstor Gorosito. Es más, el exentrenador de Alianza Lima le comunicó que estaba en sus planes cuando se anunció la renovación del comando técnico. Esto no sucedió y ninguno se quedó en la institución.

“Sí, con ‘Pipo’ hablábamos mucho. Le tengo un gran agradecimiento porque en el momento que me tocó volver a Alianza Lima no sabía quién era yo y me fue encontrando un lugar en el equipo, en donde podía ayudar. Terminando el año, yo quería volver a jugar y él me frenaba para que no me apure”; comentó en primera instancia Pablo Lavandeira sobre su relación con Néstor Gorosito.

Siguiendo en esta línea, el ahora volante de FC Cajamarca reveló cómo terminó yéndose de Alianza Lima. “Antes del partido con UTC que fue cuando volví a jugar, él me dijo que lo disfrutara y que contaba conmigo para el próximo año, que no tendría que demostrarle nada a nadie y esa fue la última conversación respecto a mi continuidad o no con alguien del cuerpo técnico de ‘Pipo'”.

La actualidad de Pablo Lavandeira en FC Cajamarca

Lejos de Alianza Lima, ahora Pablo Lavandeira está totalmente enfocado en los objetivos de FC Cajamarca, uno de los nuevos inquilinos de la Liga 1 2026. Al lado de jugadores que conoce muy bien como Hernán Barcos, Pablo Míguez, Ricardo Lagos y Arley Rodríguez, estamos frente a uno de los planteles que podría dar la sorpresa en la actual temporada y que igualó en el debut del campeonato.

Así es, FC Cajamarca visitó a Juan Pablo II en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 y empató 3-3 en uno de los partidos más resonantes de la jornada. El popular ‘Cocinero’ fue titular y fue clave en el equipo liderado técnicamente por Carlos Silvestri, así que espera seguir por dicho camino de regularidad y continuidad que le permita volver a mostrar sus mejores versiones en el país.

