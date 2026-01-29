Mano Menezes asumirá como nuevo entrenador de la Selección Peruana. El brasileño le habría ganado la contienda por el puesto al frente de ‘La Bicolor’ a Gustavo Álvarez. De esta forma, volverá al trabajo tras su último ciclo en Gremio de Porto Alegre. Sin embargo, sus antecedentes han preocupado al hincha peruano.

La Selección Peruana definió a su nuevo director técnico, tras el último ciclo oficial de Jorge Fossati y los interinatos de Óscar Ibáñez y Manuel Barreto. Mano Menezes, a sus 63 años, tendrá su segundo ciclo al frente de un seleccionado nacional tras haber dirigido a Brasil entre 2010 y 2012.

Sin embargo, en el último tiempo, el DT brasileño no ha tenido buenos resultados. Es más, los hinchas peruanos han recordado algunos partidos en donde no ha dado la talla y esto muestra cierta preocupación de cara a su futuro en ‘La Bicolor’.

Mano Menezes perdió ante Melgar y ante Alianza Lima

Si bien Mano Menezes ha tenido una larga carrera en el fútbol brasileño, tuvo que lidiar con algunos fracasos, sobre todo en los últimos años. Fueron derrotas ante equipos peruanos en competencias internacionales.

Recientemente, en el Playoff de la Copa Sudamericana 2025, el Alianza Lima de Néstor Gorosito lo dejó afuera. En Lima, los ‘Blanquiazules’ ganaron por 2-0 con los goles de Gaspar Gentile y Eryc Castillo. En Brasil, fue empate 1-1 con el recordado tanto de Hernán Barcos para asegurar el pase a los octavos de final.

No es la única caída ante un equipo peruano. Más atrás, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022, Menezes no pudo ante el Melgar de Pablo Lavallén. Fueron dos partidos 0-0, mientras que en los penales Carlos Cáceda fue figura para el triunfo 3-1 y la clasificación a semifinales (eliminado ante Independiente del Valle).

Evidentemente, al entrenador brasileño le han costado los duelos mano a mano en torneos internacionales. Su mejor actuación fue la Copa Libertadores 2007 donde llegó a la final, pero perdió ante Boca Juniors con Gremio de Porto Alegre.

Los títulos de Mano Menezes en su carrera

CAMPEONATOS NACIONALES

Serie B 2005 con Gremio

Serie B 2008 con Corinthians

Copa de Brasil 2009 con Corinthians

Copa de Brasil 2017 con Cruzeiro

Copa de Brasil 2018 con Cruzeiro

CAMPEONATOS ESTADUALES

Campeonato Gaúcho 2006 con Gremio

Campeonato Gaúcho 2007 con Gremio

Campeonato Paulista 2009 con Corinthians

Campeonato Mineiro 2018 con Cruzeiro

Campeonato Mineiro 2019 con Cruzeiro

Recopa Gaúcha 2025 con Gremio

