Eryc Castillo, reflexivo, recuerda a Néstor Gorosito y revela lo que cambió Pablo Guede: “Nos ayudaron a reflexionar”

La Serie Río de la Plata 2026 no solo dejó conclusiones futbolísticas, sino también voces protagonistas que marcan el rumbo del equipo. Eryc Castillo tomó la palabra para analizar el presente del club tras la salida de Néstor Gorosito y la llegada de Pablo Guede.

Comparación de Eryc Castillo dentro de Alianza Lima

El atacante ecuatoriano fue contundente al asegurar que no afronta esta nueva etapa como una revancha personal por lo sucedido el año pasado. Para Castillo, el enfoque actual es aprender de los errores y avanzar “paso a paso” bajo la nueva dirección técnica.

Durante su comparecencia, el jugador destacó que el proceso de transición ha sido fundamental para hacer autocrítica sobre el ciclo anterior. “Este tiempo nos ayudó a reflexionar sobre lo que no se hizo bien la temporada pasada”, confesó el extremo ante los medios.

La pretemporada en Uruguay ha sido el escenario ideal para que el plantel asimile la propuesta táctica de Pablo Guede. Castillo subrayó que conocer mejor al nuevo cuerpo técnico es la clave para elevar el rendimiento y alcanzar un “siguiente nivel” competitivo.

Eryc Castillo de las figuras más potentes en Alianza Lima. (Foto: X).

Además de lo táctico, la convivencia en la gira internacional permitió fortalecer la unión del grupo y la integración de los refuerzos. El futbolista se mostró entusiasmado por la química que se percibe en el vestuario y la calidad humana de los nuevos compañeros.

Con esto nos damos cuenta de algo claro, Castillo reafirmó el compromiso del equipo por empezar el año con el pie derecho y traducir el trabajo de pretemporada en resultados oficiales. La meta es clara: que la evolución mostrada en la Serie Río de la Plata se vea reflejada desde el debut en el torneo.

¿Cuánto cambió Alianza Lima esta temporada?

El plantel utilizó la Serie Río de la Plata como plataforma para ensayar nuevas estrategias tácticas, distintas a las empleadas bajo la dirección de Gorosito. El enfoque principal ahora es la presión alta y un dominio exhaustivo del sistema de juego, una modificación que, según resaltó Castillo, ha sido beneficiosa.

¿Cómo juega ahora Eryc Castillo en Alianza Lima?

En la reciente Serie Río de la Plata, Guede aprovechó la potencia física de Castillo utilizándolo no solo como extremo, sino también como interior con proyección ofensiva. Su participación fue significativa en la gira, siendo uno de los jugadores que acumuló más minutos al disputar los tres partidos en Uruguay.

Eryc Castillo celebrando un gol por Liga 1. (Foto: X).

DATOS CLAVES