“Jugá para adelante…”: Pablo Guede se cansó del fútbol que muestra Sergio Peña en Alianza Lima

La derrota de Alianza Lima ante Unión de Santa Feha generado un clima de tensión, con el técnico Pablo Guede visiblemente molesto, lo que expuso una fisura táctica en el equipo, especialmente con el volante Sergio Peña.

Publicidad

Publicidad

Pablo Guede contra Sergio Peña en pleno partido

El incidente que desató la frustración ocurrió apenas iniciado el partido. A los 40 segundos, un pase hacia atrás de Peña resultó en un autogol que sorprendió al arquero Alejandro Duarte, un error que marcó el rumbo del encuentro.

Tweet placeholder

Con el marcador en contra, Guede recriminó públicamente la falta de verticalidad del mediocampista peruano. En un momento de alta crispación, el estratega argentino le exigió: “Peña, vos la agarrás acá y no eres capaz de jugar para adelante, ¿crees que Velásquez (Jhoao) lo va a hacer? ¡Jugá para adelante!”, buscando una respuesta ofensiva que no llegó.

Publicidad

Publicidad

El choque de estilos es evidente: Guede prioriza la intensidad y la presión para una transición rápida al ataque, mientras que Peña se inclina por un juego asociativo más lento, lo que no encaja con la propuesta del técnico ni genera el peligro deseado.

Tweet placeholder

Esta es la segunda caída consecutiva de los “íntimos” en la pretemporada (Serie Río de la Plata), tras haber perdido previamente contra Independiente. La hinchada comienza a mostrar impaciencia, y las críticas apuntan tanto a las decisiones del DT como al rendimiento individual de figuras clave.

Publicidad

Publicidad

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+

La inminente necesidad de Alianza Lima es una adaptación futbolística entre el cuerpo técnico y sus referentes. Si Peña no logra asimilar la exigencia de Guede de jugar con mayor verticalidad, el entrenador podría verse obligado a buscar otras opciones en el plantel.

ver también Alianza Lima volvió a perder en Uruguay: Cayó 2-1 ante Unión con autogol de Sergio Peña y gol de Eryc Castillo

¿Cómo terminó el programa con Sergio Peña?

Debido a la bronca y al bajo rendimiento, Guede reemplazó a Sergio Peña en el entretiempo. La entrada de Eryc Castillo ofreció una dinámica distinta al equipo, gracias a su velocidad y habilidad para el regate. Este cambio aviva la polémica sobre si el “10” debería ser titular.

¿Cuál será el próximo partido de Alianza Lima?

Alianza Lima culminará su participación en Uruguay enfrentando a Colo Colo, un partido crucial para que el entrenador Guede determine su alineación inicial de cara a la Liga 1 2026. Hasta el momento, en la Serie Río de la Plata, Alianza solo ha conseguido anotar un gol (excluyendo el autogol a favor contra Unión), lo que subraya la falta de generación de juego que Guede critica a sus mediocampistas.

Publicidad

Publicidad

Pablo Guede director técnico de Alianza Lima. (Foto: X).

DATOS CLAVES