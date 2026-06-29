Reglas FIFA: ¿Es posible sustituir al portero antes de los penales en un Mundial?

Cada regla tiene sus detalles estrictos para su realización. El tema de los arqueros ha sido objeto de gran debate en el último tiempo.

En el marco de un Mundial, las definiciones desde los doce pasos representan el momento de máxima tensión, donde la figura del guardameta cobra un protagonismo absoluto. Ante este escenario, surge una duda reglamentaria recurrente: ¿está permitido realizar un cambio de arquero justo antes de la tanda? De acuerdo con las normativas de la FIFA y la IFAB, la respuesta es afirmativa, aunque su ejecución está sujeta a directrices estrictas.

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Condiciones para realizar el cambio de guardameta

La normativa vigente permite la sustitución del portero siempre que el movimiento se realice antes del pitazo final que da cierre al tiempo reglamentario o suplementario. Una vez que el árbitro señala el fin del partido, el arquero que esté en el campo es quien debe afrontar la serie. Por lo tanto, cualquier ajuste estratégico debe concretarse antes de que comience formalmente el protocolo de la tanda de penales.

Asimismo, si un portero se lesiona o no puede continuar antes o durante la definición, puede ser reemplazado por un suplente o un jugador que haya sido excluido previamente para igualar el número de ejecutores. Es importante destacar que, una vez sustituido, el arquero original no podrá reingresar ni participar en los lanzamientos.

Hitos históricos: El impacto de Goycochea en 1990

La historia de las Copas del Mundo guarda ejemplos memorables de cómo un cambio en la portería puede alterar el curso de un torneo. Sergio Goycochea se convirtió en una leyenda de la selección de Argentina durante el Mundial 1990 tras sustituir al lesionado Nery Pumpido. Su capacidad para detener penales fue decisiva en las eliminatorias contra Yugoslavia e Italia.

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Con cuatro penales atajados en tandas oficiales, Goycochea se consolidó como un referente histórico en estas definiciones. Este caso ilustra a la perfección la relevancia táctica de contar con un especialista bajo los tres palos en los momentos críticos.

Más adelante en el tiempo, hubo casos específicos como el del guardameta Tim Krul, quien ingresó en la tanda de penales sobre la parte final de la prórroga en el partido entre Países Bajos y Costa Rica por los cuartos de final del Mundial 2014. Su ingreso fue decisivo, ya que atajó dos penales para la victoria 4-3 de los neerlandeses.

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Sustituciones tácticas frente a reemplazos por lesión

El reglamento establece una distinción clara según el motivo del cambio:

Cambios tácticos : Solo son posibles si el equipo aún dispone de sustituciones dentro de su cuota permitida. Actualmente, se permiten hasta 5 cambios por partido, con uno adicional en caso de prórroga. Si el entrenador agotó sus cupos, no podrá realizar una variante estratégica en el arco.

: Solo son posibles si el equipo aún dispone de sustituciones dentro de su cuota permitida. Actualmente, se permiten hasta 5 cambios por partido, con uno adicional en caso de prórroga. Si el entrenador agotó sus cupos, no podrá realizar una variante estratégica en el arco. Cambios por lesión: Si un portero se lesiona durante la tanda, puede ser relevado si quedan cambios disponibles. En caso contrario, el reglamento de la competición determinará el proceder, aunque generalmente no se permiten sustituciones adicionales.

Normativa de la IFAB sobre jugadores autorizados

La IFAB indica que todos los jugadores y suplentes que no hayan sido expulsados o terminen lesionados al finalizar el tiempo suplementario están habilitados para la tanda. Un detalle técnico poco aprovechado es que cualquier jugador de campo autorizado puede intercambiar su posición con el guardameta en cualquier momento de la definición, permitiendo que un compañero asuma el rol de portero si es necesario.

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Protocolo ante expulsiones en la tanda

Si el árbitro expulsa al portero durante la serie de penales, este debe ser reemplazado obligatoriamente por un jugador que esté autorizado para participar en la tanda. Esta regla asegura que la portería nunca quede desprotegida, manteniendo la integridad de la competición hasta el último cobro.

El límite definitivo: El inicio de la serie

La restricción más severa es temporal: una vez iniciada la tanda de penales, no se permiten cambios de portero por razones tácticas. Solo una lesión de gravedad o una tarjeta roja habilitan un relevo bajo los palos. Por ello, los directores técnicos deben gestionar sus tiempos y cambios durante los minutos finales de la prórroga para asegurar que su especialista esté en cancha antes del inicio oficial de la definición.

DATOS CLAVE

Reglamento FIFA: Permite cambiar al arquero antes del pitazo final si quedan cambios disponibles.

Permite cambiar al arquero antes del pitazo final si quedan cambios disponibles. Sergio Goycochea: Reemplazó a Pumpido en 1990 y atajó cuatro penales en tandas oficiales.

Reemplazó a Pumpido en 1990 y atajó cuatro penales en tandas oficiales. Tim Krul: Ingresó en cuartos de 2014 y atajó dos penales ante Costa Rica.