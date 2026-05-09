El técnico Néstor Gorosito, que busca club tras salir de Alianza Lima, liquidó la forma en que se practica el fútbol en Europa.

Néstor Gorosito volvió a generar polémica con duras declaraciones sobre el fútbol europeo y cuestionó directamente la metodología de entrenamiento que, según él, ha terminado afectando al talento natural del jugador sudamericano.

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El extécnico de Alianza Lima criticó cómo muchos entrenadores y clubes de Sudamérica intentan copiar modelos europeos sin analizar realmente si benefician al futbolista local.

“Tanto que hincharon las pelotas con los europeos, su forma de entrenar, su metodología. Valen 50 o 70 millones los jugadores de los equipos grandes, pero no ven al Middlesbrough FC que son todos troncos grandotes que son un desastre”, lanzó el estratega argentino en Radio La Red – AM 910.

Luego, Néstor Gorosito aseguró que esa copia constante del modelo europeo ha provocado que se pierda la esencia histórica del fútbol sudamericano: “Tanto se copió eso que nos sacó la impronta, la gambeta. Mira el fútbol de los pequeños, los volantes tiran la pelota al delantero, el más altito, y hace que la peine para atrás”, señaló.

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Néstor Gorosito dirigiendo a Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Liga 1)

Néstor Gorosito pidió que vuelva la gambeta

Finalmente, Néstor Gorosito remarcó que hoy muchos jugadores ya no intentan salir jugando ni arriesgan con su talento individual porque sienten que los sistemas actuales les quitan libertad dentro del campo.

Y es que las palabras de Néstor Gorosito toman más fuerza al recordar las características del juego europeo vs. el sudamericano. En ese plano, sí deja en evidencia que el fútbol varió desde que él jugaba, que lo hacía como gambeteador, a uno actual más estructurado.

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Néstor Gorosito dirigiendo un partido de Gimnasia Esgrima La Plata ante Boca Juniors en la temporada 2022. (Foto: Getty Images)

Los números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, Néstor Gorosito dirigió en total 55 partidos a Alianza Lima. Durante ese tiempo acumuló 28 triunfos, 15 empates y 12 derrotas, con un total de 89 goles a favor y 62 en contra.

¿Cuántos años tiene Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito tiene actualmente 61 años, es entrenador argentino y se encuentra sin club tras salir de Alianza Lima en la temporada 2025.

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Datos claves

Néstor Gorosito criticó en Radio La Red la influencia de la metodología europea en Sudamérica.

El entrenador cuestionó el nivel futbolístico del Middlesbrough FC, calificando a sus jugadores como desastres.

Gorosito denunció la pérdida de la gambeta y la impronta natural del futbolista sudamericano actual.