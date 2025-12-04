“No reconocen tu grandeza”: el firme respaldo de Ana Paula Consorte tras las durísimas críticas que recibe Paolo Guerrero

Nadie puede negar la vigencia de Paolo Guerrero, quien con 41 años de edad siguen compitiendo en un buen nivel y es titular en Alianza Lima. Es más, su renovación es un secreto a voces en el medio local y será el ‘9’ referente del equipo. Ahora, tampoco podemos dejar de lado algunas críticas por sus recientes rendimientos, sobre todo si nos enfocamos en el duelo ante Sporting Cristal.

El ‘Depredador‘ no tuvo su mejor partido y cuando fue cambiado por Hernán Barcos en el segundo tiempo, este lo dejó mal parado con el empate en la primera pelota que tocó. Además, hay algunos rumores de que no se llevaría tan bien que digamos con el ‘Pirata’ y de que a la vez representaría ser uno de los responsables de los presuntos problemas en la interna de Alianza Lima.

Frente a todo este panorama de críticas y duros cuestionamientos hacia Paolo Guerrero, recientemente fue su pareja Ana Paula Consorte quien no se guardó nada y respaldó a carta cabal al delantero de Alianza Lima. A través de una publicación en instagram, la brasileña evidenció el tremendo esfuerzo y profesionalismo del goleador a estas alturas de su carrera deportiva.

El mensaje de apoyo hacia Paolo Guerrero que compartió Ana Paula Consorte

“Antes de cualquier opinión externa, estoy yo aquí, siendo testigo de tu entrega diaria, de tu cuidado con tu cuerpo, de tu alimentación, de tu descanso y del amor con el que te entregas al 100% a tu trabajo. Contigo es diferente, tú das tu sangre por tu equipo, cargas un peso que pocos soportarían y honras tu historia cada día.”; posteó Ana Paula Consorte en su cuenta oficial de instagram.

Fuente: @anapaulaconsorte

Siguiendo en esta misma de respaldo a Paolo Guerrero por el momento de críticas que atraviesa, su pareja manifestó lo siguiente: “A tus 41 años sigues vigente, haciendo goles, trabajando duro y demostrando la grandeza que algunos se niegan a reconocer. Eso, por sí solo, ya debería silenciar cualquier comentario irrespetuoso. Y es triste que haya gente que no reconozca tu grandeza”.

La revelación de Paolo Guerrero sobre el inminente adiós de Hernán Barcos de Alianza Lima

Desmintiendo algunos rumores que indican que no se llevaría bien con Hernán Barcos en la interna de Alianza Lima, Paolo Guerrero fue consultado sobre el inminente adiós del goleador argentino de cara a la temporada 2026. El ‘Depredador’ admitió que le gustaría seguir teniéndolo de compañero, pero que a la vez no es una decisión que depende de él, sino del área deportiva del club.

“¿Me gustaría que siga Barcos? Sí, o sea es una decisión que lo toma el club. Pero por mi parte, sí. Más bien agradecido con Hernán por todo lo que le ha dado al club. Llegó en el momento que tuvo que llegar. Yo como hincha de Alianza cómo no voy a estar agradecido. Pero después, existe una comisión directiva, un cuerpo técnico que son los que evalúan y toman decisiones y después no me cabe más que eso que prepararme, entrenarme bien y jugar y dar la vida”; declaró.

