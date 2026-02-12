Paolo Guerrero rompió su silencio tras la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 y explicó por qué no fue el encargado de ejecutar el penal decisivo, que finalmente terminó fallando Eryc Castillo y que pudo cambiar el destino del equipo íntimo en la serie.

El ‘Depredador’ fue directo y asumió toda la responsabilidad por su decisión dentro del campo, dejando en claro que no se sentía en el mejor momento anímico para patear. “No me sentía con confianza. Asumo la responsabilidad. La culpa es mía”, declaró Guerrero, en una confesión que sorprendió por su crudeza y honestidad.

Más allá del penal, el capitán blanquiazul reconoció el duro golpe que significó quedar fuera de la Copa Libertadores tan temprano y pidió dar la cara como grupo. “Somos un grupo y tenemos que poner la cara todos. Es una eliminación dura y no lo esperábamos”, señaló con evidente frustración.

Guerrero también expresó su desconcierto por lo sucedido en Matute, ya que Alianza Lima tenía la ilusión de revertir la serie ante 2 de Mayo y seguir con vida en el torneo internacional. “Queríamos revertirlo y es inexplicable. Es todo muy triste”, agregó, reflejando el sentir del vestuario.

¿Qué sigue para Alianza tras quedar fuera de la Libertadores?

Pese al golpe, Paolo Guerrero evitó calificar la eliminación como un fracaso absoluto y prefirió mirar hacia adelante. “Tenemos una temporada por delante, no puedo decir que es un fracaso”, sostuvo, intentando enviar un mensaje de calma en medio de la crisis.

Finalmente, Paolo Guerrero dejó en claro que el plantel deberá corregir errores rápidamente si quiere competir en la Liga 1, ahora como único objetivo del año. “Tenemos que corregir errores y seguir trabajando”, concluyó, marcando el inicio de una etapa de autocrítica profunda en Alianza Lima.

La imagen que publicó Alianza Lima tras quedar eliminado de la Copa Libertadores. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto vale actualmente Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero vale 50 mil euros a sus actuales 42 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que en su mejor momento Paolo Guerrero valió 8 millones de euros, eso fue en el 2009 cuando jugaba para Hamburgo y tenía 25 años.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, según la última información oficial de Transfermarkt. Tras ello, se espera que Paolo Guerrero se retire del fútbol profesional pues ya tiene 42 años.

Datos claves

Paolo Guerrero asumió la responsabilidad por no patear el penal ante 2 de Mayo.

Eryc Castillo falló el penal decisivo en la eliminación de Alianza Lima.

El club quedó eliminado en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

