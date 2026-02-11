Otro caso problemático en Alianza Lima: denuncian a futbolista por presunta violencia de género

El entorno de Alianza Lima se vería nuevamente sacudido por un presunto incidente extradeportivo que involucraría al volante Piero Cari. Según los testimonios recogidos en el Estadio Alejandro Villanueva, el futbolista habría sido increpado por una desconocida debido a una supuesta agresión física contra su pareja.

Piero Cari en problemas por posible agresión

Este altercado habría ocurrido tras el pitazo final del encuentro ante Comerciantes Unidos, empañando el triunfo íntimo. La mujer, quien se identificó como amiga de la presunta víctima, habría aprovechado la cercanía con la zona de jugadores para lanzar las acusaciones directamente contra el deportista.

De confirmarse los hechos, la agresión se habría producido en los días previos al crucial duelo ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Esta situación colocaría a la directiva blanquiazul en una posición sumamente comprometida respecto a la política disciplinaria que vienen pregonando.

El comando técnico liderado por Pablo Guede se encontraría evaluando la permanencia del jugador en la concentración del equipo. De aplicarse el reglamento interno, el volante podría quedar fuera de la lista de convocados para el próximo torneo internacional por precaución institucional.

Piero Cari celebrando en Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima estaría atento al caso

De acuerdo con la gravedad de la denuncia, el club optaría por iniciar una investigación interna para esclarecer lo sucedido en la vida privada del profesional. Este proceso buscaría determinar si existen pruebas suficientes que vinculen al jugador con los actos de violencia que se le atribuyen.

La posible ausencia de Cari representaría un problema táctico importante para el esquema de juego en Matute. El mediocampista vendría siendo una pieza clave en la rotación, por lo que su salida forzosa obligaría a replantear la estrategia de cara a la remontada continental.

¿Qué pasará ahora con Piero Cari?

El departamento legal de la institución estaría aguardando una notificación formal antes de emitir cualquier descargo público o sanción definitiva. Mientras tanto, el ambiente en La Victoria se mantendría tenso ante la posibilidad de que el caso escale a instancias judiciales en las próximas horas.

Este episodio, de llegar a comprobarse, sumaría un nuevo capítulo de inestabilidad en un plantel que busca enfocarse exclusivamente en lo deportivo. La hinchada blanquiazul, por su parte, se encontraría dividida y a la espera de un gesto de transparencia por parte de sus dirigentes.

Piero Cari de los mejores talentos de Alianza Lima. (Foto: X).

