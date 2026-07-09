Pablo Guede busca tener a los mejores en su plantel, Alianza Lima estaba analizando esta acción. Lo cuenta el protagonista, ex Universitario.

Las oficinas de Matute pudieron ser el escenario de uno de los movimientos más polémicos en la historia del fútbol peruano. El estratega argentino Pablo Guede intentó dar un golpe sobre la mesa al buscar el fichaje de un referente histórico del rival de siempre para su nuevo proyecto en Alianza Lima.

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La propuesta formal apuntaba a un referente sumamente querido por la hinchada de Universitario de Deportes. Esta llamada telefónica prometía romper la tranquilidad del mercado de pases local, porque se trataba de Gustavo Grondona.

Pablo Guede trabajando junto a Gustavo Grondona. (Foto: X).

La inesperada confesión sobre Alianza Lima

El propio protagonista de esta historia rompió el silencio en una entrevista exclusiva para el programa Modo Fútbol, fuente que destapó todos los detalles. Se trata de Gustavo Grondona, el recordado mediocampista que tocó la gloria con la camiseta crema.

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Grondona reveló que el director técnico blanquiazul se contactó con él para sumarlo a su equipo de trabajo. La llamada se produjo debido a la gran relación y los años de experiencia que arrastran ambos profesionales en el extranjero.

“Yo estuve con Pablo Guede en Colo Colo dos años y medio, y el último año en Argentinos Juniors. Me habló para ir a Alianza Lima, pero bueno, la respuesta era más que obvia”, confesó el exvolante a Modo Fútbol.

El peso de la historia y el tricampeonato con Universitario

Para Grondona, la propuesta de Alianza Lima chocaba directamente con su glorioso pasado en Ate. El argentino fue una de las piezas fundamentales en el histórico tricampeonato nacional obtenido por Universitario en los años 1998, 1999 y 2000.

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El amor por los colores y el respeto al hincha merengue pesaron mucho más en la balanza. El ex mediocampista prefirió mantener intacto su legado de tres títulos consecutivos antes de cruzar la vereda del frente.

¡RESPUESTA CONTUNDENTE! 💥 Gustavo Grondona reveló qué le dijo a Pablo Guede cuando le habló sobre la posibilidad de ser asistente técnico en Alianza Lima.



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Lealtad inquebrantable: El argentino dejó en claro que su identificación con el cuadro estudiantil no tiene precio.

Respeto al sentir: “A estas alturas de la vida… soy respetuoso del sentir”, sentenció para cerrar definitivamente las puertas de Matute.

Pasión intacta: El tricampeón crema aseguró que sigue viviendo el balompié con intensidad, pero lejos de decisiones que manchen su historia.

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