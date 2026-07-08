Mr Peet explota contra el arbitraje del Argentina vs. Egipto: “Me pareció descarado”

El partido entre Argentina vs. Egipto sigue siendo un tema de conversación por el arbitraje. Esta vez el periodista Mr Peet no dejó de dar su impresión, siendo bastante fuerte pues considera que si hubo una ayuda a la ‘Albiceleste’. Sobre todo en el gol anulado.

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El periodista como es de costumbre no se quedó callado en su programa A Presión, levantando la voz. Dejando en claro su parecer en este partido y sobre todo el porque considera que hubo acciones raras en el arbitraje.

“Hablemos de la Argentina, en un partido increíble, en un partido con polémica, y lo voy a decir, lo voy a decir yo, la verdad, algunas situaciones que se han dado a lo largo del torneo no me parecieron tan descaradas como la de hoy. Y sí, hoy me pareció descarado que se le anule el gol a Egipto por nada, por nada”, fue como comenzó su discurso el polémico comunicador.

“En campo contrario, cerca del banderín del córner. Una jugada sin influencia, además una jugada sin ninguna intención del jugador de Egipto en cometerle la falta al jugador argentino. No había intención. No había. Es una situación absolutamente fortuita, fortuita. Si anulas el gol de Egipto por esa jugada, tenías que haber sancionado penal aquí porque Julián Álvarez toca a Salah, lo toca. Y en este Mundial se han caracterizado por decir: ‘No hay penal chico ni penal grande. Penal es penal'”, expuso Mr. Peet.

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“Hay contactos y contactos. No me digan que una cosa es ir a la mala con la plancha, pisarte, y otra cosa es tener un contacto producto de la disputa“, culminó diciendo.

¿Cuándo juega la Selección Argentina nuevamente y contra quién?

La Selección de Argentina jugará en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a la Selección de Suiza. Este partido se disputará el próximo sábado 11 de julio desde las 20:00 horas de Perú. El escenario en el que se jugará será el Estadio de Kansas City.

Datos Claves

El periodista Mr. Peet criticó el arbitraje por anular un gol fortuito a Egipto.

criticó el arbitraje por anular un gol fortuito a Egipto. Argentina vs. Suiza jugarán los cuartos de final del Mundial el sábado 11 de julio.

jugarán los cuartos de final del Mundial el sábado 11 de julio. El partido se disputará a las 20:00 horas de Perú en el Estadio de Kansas City.