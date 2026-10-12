Pablo Guede no se guardó nada y criticó a Universitario de forma directa tras vencer a Cusco FC

Alianza Lima consiguió un triunfo crucial por 2-1 frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, metiéndose de lleno en la pelea por el Torneo Clausura. Sin embargo, el protagonismo de la jornada se lo llevó el director técnico blanquiazul, Pablo Guede, quien desató una contundente conferencia de prensa.

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El estratega argentino apuntó contra las constantes decisiones arbitrales y la aplicación del VAR. Además, envió una severa crítica hacia Universitario de Deportes y mostró pleno respaldo a su colega de FBC Melgar.

Pablo Guede se mostró enojado en conferencia de prensa. (Foto: X).

Pablo Guede contra el VAR de la Liga 1

A pesar de la importante victoria en la altura, el descontento en el cuadro íntimo fue evidente tras la anulación de un gol a Kevin Quevedo. Ante las cámaras y los medios, Pablo Guede alzó la voz para rechazar lo que considera fallos sistemáticos en contra de su equipo.

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“Después de lo de hoy, ¡ya basta! Después de lo de ayer, ¡ya basta! Dejen que el fútbol ponga a cada uno en su lugar. Todas las decisiones que van al VAR son contra nosotros. Entiendo que no quieren que salgamos campeones. Lo de hoy fue increíble. Pero van a tener que hacer más para voltearnos. No hablo de los árbitros, lo del VAR ya es increíble”.

El DT remarcó que las intervenciones tecnológicas están perjudicando el esfuerzo diario del plantel. Afirmó que el grupo está mentalizado en superar cualquier obstáculo en la recta final del campeonato.

Lanzaron dardo a Universitario de forma directa

Las declaraciones de Guede no se limitaron al partido en Cusco. El técnico blanquiazul se refirió directamente al disputado empate 2-2 entre Universitario y FBC Melgar en el Estadio Monumental. En dicho encuentro, la actuación arbitral fue cuestionada por la delegación arequipeña.

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Guede respaldó públicamente al estratega del ‘Dominó’, Miguel Rondelli, asegurando que el cuadro rojinegro fue ampliamente superior en la cancha.

Respaldo a Rondelli: Guede lamentó el trato mediático que recibió el entrenador de Melgar tras exponer su malestar.

Guede lamentó el trato mediático que recibió el entrenador de Melgar tras exponer su malestar. Lectura del partido: Afirmó que Melgar le dio un “paseo” futbolístico a los cremas en su propio estadio.

Afirmó que Melgar le dio un “paseo” futbolístico a los cremas en su propio estadio. Cuestionamiento a la cobertura: Criticó que no se hayan analizado detenidamente las jugadas polémicas que permitieron la reacción merengue.

🎙️Pablo Guede: “DESPUÉS DE LO DE HOY, ¡YA BASTA! DESPUÉS DE LO DE AYER, ¡YA BASTA! DEJEN QUE EL FÚTBOL PONGA A CADA UNO EN SU LUGAR”.#ALL1MITE #AlianzaLima



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Alianza Lima se mete de lleno en la lucha por el título

Con esta victoria, Alianza Lima suma tres puntos de oro que lo posicionan a solo tres unidades de los líderes del Torneo Clausura. El plantel victoriano afrontará las últimas jornadas con un calendario favorable, decidido a pelear el campeonato punto a punto a pesar del tenso clima arbitral.

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