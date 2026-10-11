Pablo Guede y Franco Navarro Jr. lapidaron las decisiones del VAR en el Cusco: “Es un escándalo”

Tras el duelo ante Cusco FC, el directivo y entrenador de Alianza Lima no se guardaron nada contra las decisiones arbitrales desde el VAR. Conoce exactamente qué dijeron y el mensaje que dejaron.

La más reciente victoria de Alianza Lima frente a Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega trajo consigo un enorme disgusto por parte de los blanquiazules. Al margen de haber conseguido tres puntos muy valiosos en sus aspiraciones del título nacional, Pablo Guede y Franco Navarro Jr. explotaron ante la prensa deportiva local sobre las decisiones arbitrales desde el VAR.

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Si bien la tecnología ingresó al fútbol justamente para disminuir los errores comunes de los árbitros, el día de hoy se dio una acción más que polémica en donde desde la cabina del VAR anularon un gol de Kevin Quevedo. Con una cámara aérea que realmente no era adecuada ni reflejaba un claro offside por parte del delantero, la sanción fue invalidar el tanto y Alianza Lima explotó.

Las efusivas declaraciones de Pablo Guede en conferencia de prensa

“Yo puedo entender que no quieren que salgamos campeones, que quieren que haya una final, pero no busquen donde no hay. Entiendo que no quieren que Alianza salga campeón, pero van a tener que hacer más porque estamos vivos. Todas las decisiones que van al VAR son contra nosotros. Entiendo que no quieren que salgamos campeones. Lo de hoy fue increíble, pero van a tener que hacer más para voltearnos. No hablo de los árbitros, lo del VAR ya es increíble“; comentó en primera instancia Pablo Guede en conferencia de prensa.

En cuanto al desempeño específico de los jueces encargados del VAR en el duelo de esta noche entre Cusco FC vs. Alianza Lima, el estratega argentino apuntó en la siguiente premisa: “La gente del VAR juega con el trabajo de 40 familias. Juegan con la ilusión y el desgaste de 40 futbolistas. Cobraron un offside a un jugador que tenía las dos piernas en su campo. Eso yo no lo vi nunca“.

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🎙️Pablo Guede: “DESPUÉS DE LO DE HOY, ¡YA BASTA! DESPUÉS DE LO DE AYER, ¡YA BASTA! DEJEN QUE EL FÚTBOL PONGA A CADA UNO EN SU LUGAR”.#ALL1MITE #AlianzaLima



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La palabra de Franco Navarro Jr. luego del triunfo de Alianza Lima ante Cusco FC

En conversación con L1 MAX luego de la gran victoria de Alianza Lima ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, la palabra de Franco Navarro Jr. fue clave para entender cuál es la mirada desde la directiva sobre lo ocurrido esta noche. Claramente, la jugada de gol invalidado a Kevin Quevedo es el caso del momento y despertó un enorme malestar, a pesar de lograr los tres puntos.

“Primero hay que destacar el trabajo de los muchachos y del cuerpo técnico. Me gusta salir a hablar ahora en el triunfo porque la verdad es un escándalo lo que pasó hoy y lo que viene pasando con nosotros. Me refiero a la posición adelantada que dan en el gol de Quevedo. Tiene los dos pies en nuestra cancha y no hay una sola toma que demuestre que es offside. Los árbitros se mantienen en su postura y son las únicas personas en el mundo que lo creen“; declaró.

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🎙️Franco Navarro : “ES UN ESCÁNDALO LO QUE PASÓ HOY Y LO QUE VIENE PASANDO CON NOSOTROS"



"SON LAS ÚNICA PERSONAS EN EL MUNDO QUE CREEN QUE ES OFFSIDE".#ALL1MITE #AlianzaLima



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